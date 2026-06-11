Προφυλακιστέος ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο για τρομοκρατία

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση, που είχε στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από την Γάζα, οδηγήθηκε στα δικαστήρια το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ο 37χρονος έμενε και εργαζόταν στην Κρήτη, όπου και συνελήφθη, και σύμφωνα με την κατηγορία φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό .

Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν στα κακουργήματα που αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και τα πλημμελήματα της πραγματοποίησης ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινης υποστήριξης για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Στον κατηγορούμενο, ο οποίος δεν είχε υπερασπιστή, διορίστηκε από τον Ανακριτή ο δικηγόρος Σπύρος Πανταζής, ενώ η απολογία δόθηκε με την βοήθεια μεταφραστή.

Σε δήλωση του ο κ. Πανταζής ανέφερε για τον 37χρονο:

"Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής, όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά, που δεν μπορούν να παραγνωριστούν".

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