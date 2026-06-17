Πώς θα κυβερνάται η Τεχνητή Νοημοσύνη; Νέο πρωτοποριακό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) «Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας», ενός καινοτόμου και διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και της Τεχνητής Νοημοσύνης.



Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει τη φιλοσοφική σκέψη με τη μελέτη της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της δημόσιας πολιτικής, της διοίκησης, του δικαίου και της κανονιστικής ρύθμισης των ψηφιακών συστημάτων. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική σκέψη και ουσιαστική κατανόηση των κοινωνικών, πολιτικών, ηθικών και θεσμικών διαστάσεων των νέων τεχνολογιών.



Σε μια εποχή κατά την οποία οι αλγόριθμοι και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την οικονομία, την εργασία, την εκπαίδευση, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το νέο ΠΠΣ φιλοδοξεί να διαμορφώσει επιστήμονες ικανούς να κατανοούν κριτικά τις τεχνολογικές εξελίξεις και να συμβάλλουν στον σχεδιασμό πολιτικών και θεσμών για την υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση τους.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, φιλοσοφίας της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και μαθήματα υπολογιστικής σκέψης, προγραμματισμού, δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακής διακυβέρνησης, δικαίου και πολιτικών τεχνολογίας. Παράλληλα, προβλέπει υποχρεωτική πρακτική άσκηση, συμμετοχή σε projects τεχνολογικής διακυβέρνησης σε συνεργασία με think tanks και εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και δράσεις επαγγελματικής δικτύωσης.



Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η παρακολούθηση του προγράμματος δεν προϋποθέτει προηγούμενες γνώσεις προγραμματισμού ή ειδικές γνώσεις πληροφορικής, καθώς τα σχετικά μαθήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να απευθύνονται σε φοιτητές και φοιτήτριες που προέρχονται από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.





Τρόπος εισαγωγής:



Για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, η εισαγωγή στο νέο ΠΠΣ θα πραγματοποιείται μέσω του 1ου Επιστημονικού Πεδίου.



Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα δηλώνουν στο μηχανογραφικό δελτίο το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μετά την επιτυχή εισαγωγή τους στο Τμήμα, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποιο από τα δύο Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών επιθυμούν να εγγραφούν: το ΠΠΣ «Φιλοσοφία» ή το ΠΠΣ «Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας».



Με τον τρόπο αυτό, οι εισακτέοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ακαδημαϊκή κατεύθυνση που ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και στους επαγγελματικούς τους στόχους.



Το νέο ΠΠΣ «Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας» αποτελεί μία από τις πρώτες οργανωμένες πανεπιστημιακές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα που συνδέουν συστηματικά τη φιλοσοφία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διακυβέρνηση της τεχνολογίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο πεδίο σπουδών με έντονο διεθνή προσανατολισμό και σημαντικές προοπτικές ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας», το πρόγραμμα μαθημάτων, τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων, τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης και τις συνεργασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί με θεσμικούς και τεχνολογικούς φορείς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης: www.fks.uoc.gr



Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία εισαγωγής, μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας:



Τηλ.: 28310 77211



E-mail: [email protected]

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