Πένθος στο Εσπερινό Λύκειο Ηρακλείου για την Κωνσταντία

Θλίψη στην κοινότητα του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου για την Κωνσταντία Σμαριανάκη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Η εκλιπούσα ήταν μαθήτρια του σχολείου και είχε καταφέρει να εισαχθεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Η ανακοίνωση του σχολείου:

Χθες, 3 Ιουλίου, αποχαιρετήσαμε μια απόφοιτη του σχολείου μας, μια μαθήτρια με ήθος, θέληση για μάθηση, μια γυναίκα δυναμική, την Κωνσταντία Σμαριανάκη. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο σχολείο, μας εντυπωσίασε με την καλοσύνη της, την ευγένεια της, το πείσμα της να ολοκληρώσει τις λυκειακές σπουδές που άφησε προς χάριν της οικογένειας. Αφού λοιπόν μεγάλωσε τα παιδιά της κι ευτύχησε να δει εγγόνια αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσει πια στόχους για τον εαυτό της. Μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο μας πέτυχε την εισαγωγή της στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Πόση ευτυχία, πόσος ενθουσιασμός! Μια φοιτήτρια με τακτικές παρακολουθήσεις στη σχολή, με λάμψη στα μάτια και με μια αθωότητα 18χρονου πρωτοετούς κοριτσιού. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια. Μπορεί να μην πρόλαβε να ολοκληρώσει το όνειρο της αλλά πρόλαβε να ζήσει τη διαδρομή και όπως λέει ο ποιητής, αυτή αξίζει.

Στο καλό γλυκιά μας Κωνσταντία. Άφησες πίσω σου μια οικογένεια που θα σε θυμάται, κυρίως όμως άφησες παρακαταθήκη το πείσμα, τον αγώνα, τη λαχτάρα να μην τα παρατάει ο άνθρωπος ποτέ σε οποιαδήποτε ηλικία παρά τις αντιξοότητες της ζωής. Παράδειγμα προς μίμηση.

Είμαστε ευγνώμονες που σε γνωρίσαμε. Καλό ταξίδι.

Η Διεύθυνση και ο σύλλογος καθηγητών του Εσπερινού ΓΕΛ Ηρακλείου

