Ρώμη: Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης σε βενζινάδικο (βίντεο)

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει καταγραφεί η στιγμή της ισχυρής έκρηξης σε βενζινάδικο στην Ρώμη.

Σύμφωνα με αναφορές στα ιταλικά ΜΜΕ, από την έκρηξη έχουν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι, ενώ έκλεισε και κοντινός σταθμός του μετρό.

BREAKING: Massive explosion at gas depot in Rome, Italy. Multiple injuries. pic.twitter.com/tlAcJSURLN — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 4, 2025

🚨 Shocking footage shows the moment a gas depot exploded in Via dei Gordiani, eastern Rome, Italy Emergency services responding. Multiple injuries have been reported. pic.twitter.com/Iq6p2vducc — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 4, 2025

