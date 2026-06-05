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ΚΡΗΤΗ
Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός των Αγίων Πάντων στα Δύο Αοράκια
Εκκλησία Αγίων Πάντων Δύο Αοράκια
clock 19:50 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με λαμπρότητα θα εορταστεί η εορτή των Αγίων Πάντων στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στα Δύο Αοράκια, στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα με τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό και θα ακολουθήσει Ιερά Παράκληση.

Ανήμερα της εορτής, την Κυριακή 7 Ιουνίου, ο Όρθρος θα αρχίσει στις 7 το πρωί και στη συνέχεια θα τελεστούν η ευλόγηση των άρτων και η Θεία Λειτουργία.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καλλιθέας καλεί τους πιστούς να τιμήσουν με την παρουσία τους την πανήγυρη του ναού.

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