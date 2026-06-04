Ελαιόλαδο: Μεγάλες αλλαγές στην διεθνή αγορά - Οι νέοι παίκτες και οι ανατροπές

Σημαντικές ανακατατάξεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου, καθώς ολοένα και περισσότερες χώρες εισέρχονται δυναμικά στην παραγωγή, διεκδικώντας μερίδιο σε έναν κλάδο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσε σχεδόν αποκλειστικό πεδίο δραστηριοποίησης των παραδοσιακών ελαιοπαραγωγικών χωρών της Μεσογείου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πακιστάν, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει στη φύτευση περίπου 50 εκατομμυρίων ελαιοδέντρων, επιδιώκοντας να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή του και να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά ελαιολάδου.

Παράλληλα, χώρες όπως η Κίνα επενδύουν συστηματικά στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ νέες αγορές αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, η παγκόσμια κατανάλωση και παραγωγή ακολουθούν ανοδική πορεία, παρά τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων ετών. Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Ιαπωνία και Κίνα αυξάνουν σταθερά τη ζήτησή τους για ποιοτικό ελαιόλαδο, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την παγκόσμια αγορά.

Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακές δυνάμεις του κλάδου σχεδιάζουν ήδη τα επόμενα βήματά τους. Η Ισπανία έχει θέσει ως στόχο να φτάσει έως το 2030 σε παραγωγή 3 εκατομμυρίων τόνων ελαιολάδου, ενώ η Τουρκία εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια θα προσεγγίσει το 1 εκατομμύριο τόνους. Μαζί με την Ιταλία και την Τυνησία αποτελούν, σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, χώρες που διαθέτουν ισχυρό έλεγχο στα διεθνή δίκτυα εμπορίας και στα κανάλια διανομής του προϊόντος. Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εντείνεται ο προβληματισμός για τη θέση της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στη στρατηγική που θα ακολουθήσει η χώρα απέναντι στον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό , στους στόχους που θα τεθούν για το ελληνικό ελαιόλαδο και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση του στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα διαφοροποιούν το ελληνικό προϊόν και θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της υψηλής ποιότητας που διαχρονικά το συνοδεύει. Την ίδια ώρα, η εικόνα της αγοράς στην Κρήτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η τυποποίηση συνεχίζει να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ωστόσο η ζήτηση για χύμα ελαιόλαδο παραμένει περιορισμένη.

Εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς αναφέρουν ότι περίπου το 50% των αποθεμάτων χύμα ελαιολάδου παραμένει αδιάθετο, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό σε παραγωγούς και συνεταιριστικές οργανώσεις.

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