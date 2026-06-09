ΠΑΓΝΗ: Σήμα κινδύνου για το φαρμακείο του νοσοκομείου λόγω υποστελέχωσης

Σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης αντιμετωπίζει το φαρμακείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), με το Σωματείο Εργαζομένων να εκπέμπει σήμα κινδύνου για την ασφαλή λειτουργία του τμήματος. Η έλλειψη προσωπικού δυσχεραίνει την καθημερινή διαχείριση, τον έλεγχο και τη διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς.

'Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

Το Σωματείο Εργαζομένων ΠαΓΝΗ επανέρχεται και καταγγέλλει την τραγική κατάσταση υποστελέχωσης στο φαρμακείο του νοσοκομείου μας, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

Σήμερα έχουν απομείνει μόλις τέσσερις βοηθοί φαρμακείου, μετά από μία απόσπαση, μία μετακίνηση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και μία πολύμηνη αναρρωτική άδεια. Ο εξαιρετικά ανεπαρκής αυτός αριθμός εργαζομένων καλείται να ανταποκριθεί σε ένα τεράστιο εύρος κρίσιμων καθηκόντων: την παραλαβή και τακτοποίηση των φαρμάκων, την τροφοδότηση των κλινικών, τη διάθεση χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων, την εκτέλεση συνταγών εξωτερικών ασθενών, καθώς και τον έλεγχο της επάρκειας και των ημερομηνιών λήξης των φαρμάκων.

Την ίδια στιγμή, σοβαρότατη είναι η έλλειψη και σε φαρμακοποιούς. Από τις έξι οργανικές θέσεις καλύπτονται μόλις οι τρεις, ενώ από τις αρχές του 2027 θα απομείνουν μόνο δύο φαρμακοποιοί, καθώς στο τέλος του έτους συνταξιοδοτείται η διευθύντρια του τμήματος.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση στην Κεντρική Μονάδα Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ). Στη μονάδα υπηρετούν μόλις τέσσερις εργαζόμενοι (τρεις νοσηλεύτριες και ένας επικουρικός τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων), ενώ καθημερινά συνήθως εργάζονται μόνο τρεις, καθώς ένας εργαζόμενος απουσιάζει λόγω άδειας ή ρεπό. Οι τρεις αυτοί εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη για την παρασκευή περίπου 150 διαλυμάτων χημειοθεραπείας ημερησίως, αναλαμβάνοντας ένα δυσβάσταχτο φόρτο.

Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση απειλεί άμεσα την ασφαλή λειτουργία του φαρμακείου, την επάρκεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εάν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση με προσωπικό, το φαρμακείο θα αναγκαστεί να περιορίσει τις ημέρες διάθεσης φαρμάκων προς τις κλινικές και εξυπηρέτησης των εξωτερικών ασθενών.

Παράλληλα, η υποστελέχωση της ΚΜΔΚΦ μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή ακόμη και αναβολές χημειοθεραπειών, ενώ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο λαθών κατά την παρασκευή των κυτταροστατικών διαλυμάτων εξαιτίας της εντατικοποίησης της εργασίας και της κόπωσης του προσωπικού. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής δεν είναι θεωρητικές. Αφορούν άμεσα την ασφάλεια των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, αλλά και την υγεία και ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων.

Το Σωματείο μας είχε προειδοποιήσει εδώ και οκτώ μήνες για τα αδιέξοδα που δημιουργεί η υποστελέχωση του φαρμακείου του ΠΑΓΝΗ. Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας και οι διοικήσεις δεν έλαβαν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την κάλυψη των κενών με μόνιμες προσλήψεις. Επιλέγουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά σε ένα πρόβλημα που γιγαντώνεται, υπηρετώντας μια πολιτική διαρκούς υποχρηματοδότησης των δημόσιων νοσοκομείων και λειτουργίας τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Η λογική της μείωσης του κόστους και της εξοικονόμησης πόρων μπαίνει πάνω από τις ανάγκες των ασθενών και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας. Η πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία και το φάρμακο ως εμπορεύματα οδηγεί καθημερινά σε νέες ελλείψεις, εντατικοποίηση της εργασίας και υποβάθμιση της περίθαλψης.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Άμεση πλήρη στελέχωση του φαρμακείου του ΠΑΓΝΗ με τον αναγκαίο αριθμό μόνιμων φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του και η έγκαιρη εξυπηρέτηση νοσηλευόμενων και εξωτερικών ασθενών.

• Άμεση ένταξη της Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων στον οργανισμό του νοσοκομείου, με πρόβλεψη όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων.

• Άμεση ενίσχυση της ΚΜΔΚΦ με μόνιμο προσωπικό (φαρμακοποιούς, βοηθούς φαρμακείου, νοσηλευτές, τεχνολόγους και παρασκευαστές), ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη, ασφαλής και επιστημονικά ορθή παρασκευή των χημειοθεραπευτικών διαλυμάτων.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση του νοσοκομείου να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους.

Η προστασία της υγείας των ασθενών και η ασφαλής λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων δεν μπορούν να περιμένουν. Οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς δεν θα πληρώσουν το τίμημα της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης

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