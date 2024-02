Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης: Εξερευνώντας τα Απόκρυφα βιβλία - Ανακαλύπτοντας τα πρώτα Χριστιανικά Κείμενα

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές διαδικτυακό Εργαστήρι, με θέμα την έρευνα πάνω στα απόκρυφα βιβλία και την ανακάλυψη νέων χριστιανικών κειμένων (Exploring the Apocrypha: Discovering Hidden Christian Texts), το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου τ.έ. Σκοπός του Εργαστηρίου ήταν η γνωριμία με τα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα, η κοινωνική και θρησκευτική ερμηνεία τους, η παρουσίαση των λόγων που αποκλείστηκαν από τη Βίβλο και η διαδραστική μελέτη τους.

Το Εργαστήρι οργανώθηκε από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), το Διεθνές Δίκτυο Μεσαιωνικών Σπουδών Medievalists.net και το Επιστημονικό Περιοδικό After Constantine: Stories from the Late Antique and Early Byzantine Era, το οποίο φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΟΑΚ. Η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγάλη και το ενδιαφέρον μεγαλύτερο.

Εισηγητές του Εργαστηρίου ήταν οι Δρ John J. Gallagher (University of St. Andrews) και η κα Ζωή Τσιάμη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), η οποία μετέφερε και τον Χαιρετισμό του Δρ Κωνσταντίνου Ζορμπά, Γενικού Διευθυντού της ΟΑΚ. Ο Καθηγητής κ. Gallagher πραγματοποίησε μία εισαγωγή στο θέμα (τι είναι τα απόκρυφα κείμενα, γιατί αποκλείστηκαν από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ποια ήταν τα κείμενα αυτά και το ιστορικό υπόβαθρό τους) και ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες, όπου εξέθεσαν την άποψή τους πάνω στην προαναφερθείσα θεματολογία, θέτοντας εύστοχα και ποικίλα ερωτήματα.

Ακολούθως, η κα Ζωή Τσιάμη πραγματοποίησε, με αφόρμηση την πρώτη παρουσίαση, μία διαδραστική θεματολογία, πάνω στις απόκρυφες πράξεις Παύλου και Θέκλας, μέρος μιας σειράς έργων που αφορούν τη δραστηριότητα και τις περιπέτειες του Αποστόλου Παύλου. Έργο της πρώιμης χριστιανικής γραμματείας, είναι γραμμένο απλά και γλαφυρά, σαν τα αρχαία μυθιστορήματα, γεμάτο περιπέτειες, θαύματα, συναντήσεις, αναγνωρίσεις, με διάθεση διδακτισμού και με σαφή πρόθεση να δείξει στο κοινό της εποχής του ένα γυναικείο πρότυπο άξιο θαυμασμού και μίμησης. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εντοπίσουν τα ιστορικά στοιχεία του κειμένου και να περιγράψουν όψεις του καθημερινού βίου και της πρώιμης χριστιανικής κοινωνίας που παρέχουν οι απόκρυφες διηγήσεις.

Το Εργαστήρι ολοκληρώθηκε με διεξοδική συζήτηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας και των διδασκόντων, ενώ υπήρξε ενδιαφέρον για αντίστοιχες μελλοντικές δράσεις.

