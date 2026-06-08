Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου: «ΒΑΕ για λίγους» η ρύθμιση του Υπουργείου – Ξεσπούν οι εργαζόμενοι

Την αναγνώριση του ασφαλιστικού χρόνου από το 2011 έως σήμερα, διεκδικούν οι υγειονομικοί, πραγματοποιώντας κινητοποιήσεις σχετικά με το αίτημα ένταξης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ). Για αποκλεισμούς και δυσμενείς όροι ένταξης κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου του Αγ. Νικολάου.

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Το μεσημέρι της Παρασκευής 5/6/2026 πραγματοποιήθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου διαμαρτυρία στα πλαίσια των πανελλαδικών κινητοποιήσεων για το θέμα της ένταξης των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΓΝΑΝ Γ. Μανουσάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ρύθμιση για την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών και διασωστών που έχουν διοριστεί πριν από το 2011. Ωστόσο, όπως επισήμανε, από τη ρύθμιση εξαιρούνται πολλές άλλες ειδικότητες που εργάζονται στα νοσοκομεία, όπως τραυματιοφορείς, μαίες, επισκέπτριες υγείας. εργαζόμενοι σε ιατρικά εργαστήρια και ακτινολογικά τμήματα, προσωπικό καθαριότητας, θερμαστές και τεχνικοί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλεκτική αυτή ένταξη δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης, καθώς εργαζόμενοι που εκτελούν παρόμοια ή και ταυτόσημα καθήκοντα αντιμετωπίζονται διαφορετικά ως προς την ασφαλιστική τους κάλυψη στα ΒΑΕ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε τις προτάσεις της Επιτροπής Μπεχράκη του 2021, η οποία είχε εισηγηθεί την ένταξη και άλλων κατηγοριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων γιατροί και βοηθοί θαλάμου.

Όπως τόνισε, ακόμη και για όσους περιλαμβάνονται στη νέα ρύθμιση, το όφελος παραμένει περιορισμένο, καθώς προβλέπεται η καταβολή υψηλού κόστους για την εξαγορά ασφαλιστικού χρόνου, γεγονός που καθιστά το μέτρο μη ελκυστικό για πολλούς εργαζομένους.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν τη δωρεάν αναγνώριση του ασφαλιστικού χρόνου από το 2011 έως σήμερα, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχουν ενταχθεί στα ΒΑΕ ήδη από τότε. Κάνουν λόγο για μια άδικη ρύθμιση, η οποία αφορά

μόλις τρεις από τις δεκαεπτά ειδικότητες που, κατά την άποψή τους, πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, ενώ οι όροι εφαρμογής της δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

Όπως ανέφερε, ο Σύλλογος έχει ήδη καταθέσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και αναμένει πιθανές τροποποιήσεις πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν νέες κινητοποιήσεις, καθώς οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αφήνει εκτός τη μεγάλη πλειονότητα του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων και προσφέρει περιορισμένα οφέλη σε όσους εντάσσονται σε αυτήν.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου, Κ. Καραταράκης, υποστήριξε ότι η παραδοσιακή αντίληψη που θέλει την ιατρική να αποτελεί αποκλειστικά λειτούργημα δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα των δημόσιων νοσοκομείων. Όπως ανέφερε, οι γιατροί ασκούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και βαρύ εξαρτημένο επάγγελμα, με συνθήκες εργασίας που ξεπερνούν κατά πολύ την εικόνα του γιατρού που παρέχει μόνο πνευματική εργασία. Σημείωσε ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί εργάζονται συστηματικά σε νυχτερινές βάρδιες, εκτίθενται σε μικροβιακούς παράγοντες και ακτινοβολία, ενώ η συνεχής διατάραξη του ύπνου και της ξεκούρασης τους λόγω των εφημεριών επιβαρύνει σημαντικά την υγεία τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει σταθερό ωράριο εργασίας, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερες τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος. Ο κ. Καραταράκης τόνισε ότι οι υγειονομικοί πληρούν στο ακέραιο, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ). Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα πρέπει να ενταχθούν στο σχετικό καθεστώς, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

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