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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μητσοτάκης: Επιστρέφουμε το μέρισμα της προόδου της Οικονομίας στην κοινωνία
Κυριάκος Μητσοτάκης
clock 14:12 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στις σημαντικές τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην Οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι «οι (συνταγματικές) αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω, όμως, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση της Κομισιόν «να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με "μακροοικονομικές ανισορροπίες", κλείνοντας και επίσημα έναν κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, στην αρχή της κρίσης χρέους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας»

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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