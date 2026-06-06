Νίκος Ανδρουλάκης: Σε Αρκαλοχώρι και Κάτω Καλέσσα την Κυριακή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και δημόσιων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κρήτη.

Ο κ. Ανδρουλάκης θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του από το Αρκαλοχώρι, όπου στις 11 θα παραστεί σε εκδήλωση αφιερωμένη στις ενεργειακές κοινότητες και θα απευθύνει χαιρετισμό με αφορμή την «Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων 2026». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου.

Η περιοδεία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα ολοκληρωθεί το απόγευμα στα Κάτω Καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου έχει προγραμματιστεί στις 19.30, ανοιχτή πολιτική ομιλία στην πλατεία του χωριού.

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Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών παρεμβάσεων και επαφών του κόμματος με τις τοπικές κοινωνίες ενόψει των εξελίξεων στην πολιτική επικαιρότητα.

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