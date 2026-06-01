Μνήμες και παράδοση στον Κλήδονα του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου στις 23 και 24 Ιουνίου

Τα μέλη του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου διοργανώνουν και αναβιώσουν το παραδοσιακό έθιμο του Κλήδονα με μια εκδήλωση γεμάτη μνήμες, συγκίνηση, μουσική, χορό και ζωντανή παράδοση την Τρίτη 23 Ιουνίου και την Τετάρτη 24 Ιουνίου.



•Το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου, στις 9:30 π.μ., θα ξεκινήσει η προετοιμασία του εθίμου, όταν παιδιά και εγγόνια των μελών του ΚΑΠΗ θα μεταβούν σε κοντινή πηγή για τη συλλογή του «αμίλητου νερού». Οι παρόντες θα ρίξουν μέσα μικρά προσωπικά αντικείμενα ή σημάδια στην στάμνα, τα οποία θα παραμείνουν όλη τη νύχτα.



•Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00, στον χώρο του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου, θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα του Κλήδονα με απαγγελία μαντινάδων, όπως ορίζει το έθιμο, ενώ τα στεφάνια του Μάη θα καίγονται συμβολικά και οι συμμετέχοντες θα πηδούν πάνω από τις φλόγες. Το έθιμο θα αναβιώσει πιστά, σύμφωνα με την παράδοση, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στη βραδιά, ως πράξη κάθαρσης, χαράς και ανανέωσης.

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Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά ο κ. Χναράκης Νίκος με το συγκρότημα του και ο κ. Συρμακέσης Νίκος με το μαντολίνο του, προσφέροντας μελωδίες που θα συνοδεύσουν το γλέντι, το τραγούδι και τον χορό.



Τα μέλη του ΚΑΠΗ εκφράζουν θερμές ευχαριστίες σε όλους τους φίλους και υποστηρικτές της εκδήλωσης που με την προσφορά, τη στήριξη και τη συμμετοχή τους συμβάλουν στην πραγματοποίηση της, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία τους, δίνει δύναμη να συνεχίζεται η διατήρηση των παραδόσεων και των αξιών του τόπου.

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