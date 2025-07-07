ΔΕΥ.13 Απρ 2026 01:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Μεγάλη συναυλία Κρητικής Μουσικής στο Ηράκλειο για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
χάρης φασουλάς
clock 20:38 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Την Τρίτη 22 Ιουλίου και ώρα 21:30, στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» στο Ηράκλειο, η Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου, διοργανώνει μεγάλη συναυλία Κρητικής Μουσικής με τον Χάρη Φασουλά και την  συμμετοχή του Μιχάλη Σταυρακάκη, για την ενίσχυση του έργου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η εκδήλωση έχει στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας, που θα διατεθούν για τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών που στηρίζονται καθημερινά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο.

Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί: • Αναστασία Φασουλά • Μιχάλης Μπελιβάνης • Γιώργος Μπαμπάτσης • Νίκος Παντερής • Γιώργος Ζαχαριουδάκης • Δημήτρης Μανουσάκης. Κατά την είσοδο στο θέατρο, οι επισκέπτες θα μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ θα υπάρχει και ειδικός κουμπαράς για όποιον επιθυμεί να ενισχύσει οικονομικά το έργο του Οργανισμού. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis