Μεγάλη συναυλία Κρητικής Μουσικής στο Ηράκλειο για «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Την Τρίτη 22 Ιουλίου και ώρα 21:30, στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» στο Ηράκλειο, η Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου, διοργανώνει μεγάλη συναυλία Κρητικής Μουσικής με τον Χάρη Φασουλά και την συμμετοχή του Μιχάλη Σταυρακάκη, για την ενίσχυση του έργου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η εκδήλωση έχει στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας, που θα διατεθούν για τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών που στηρίζονται καθημερινά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο.

Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί: • Αναστασία Φασουλά • Μιχάλης Μπελιβάνης • Γιώργος Μπαμπάτσης • Νίκος Παντερής • Γιώργος Ζαχαριουδάκης • Δημήτρης Μανουσάκης. Κατά την είσοδο στο θέατρο, οι επισκέπτες θα μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ θα υπάρχει και ειδικός κουμπαράς για όποιον επιθυμεί να ενισχύσει οικονομικά το έργο του Οργανισμού.

