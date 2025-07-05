Δήλωση του Χάρη Μαμουλάκη για το αεροδρόμιο Καστελίου: ''Αντί για λύσεις, νέες υποσχέσεις''

Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών στο αεροδρόμιο Καστελίου, ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Το ταξίδι του κ. Υπουργού στην Κρήτη θα έπρεπε να συνοδεύεται από λύσεις στις πολλές και σημαντικές εκκρεμότητες του έργου του νέου αεροδρομίου. Από την διευθέτηση μιας σειράς έργων, οδικών, αντιπλημμυρικών, κ.α., που χρονίζουν με ευθύνη της Κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα της τοπικής κοινωνίας.

Περιμέναμε επίσης τη σαφή δέσμευσή του για την ανάδειξη και αξιοποίηση του μνημείου της προϊστορικής Κρήτης στον λόφο Παπούρα. Ενός σπάνιου κυκλικού οικοδομήματος, μοναδικού στον Αιγαιακό χώρο, που για χιλιετίες περίμενε να αναδυθεί στο φως. Ενός μνημείου που οφείλουμε όλοι να προστατέψουμε και να το παραδώσουμε ακέραιο στην ιστορία και στους ανθρώπους.

Αντ’ αυτού, ακούσαμε αοριστολογίες και νέες υποσχέσεις για «πιο γρήγορους ρυθμούς», προσφιλή τακτική και των προκατόχων του αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Αλλά και διαρροές για την τοποθέτηση του διπλού ραντάρ, δίπλα σε αυτό το σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα!

Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να πιέζουμε με κάθε μέσο για να αποκτήσει η Κρήτη το αεροδρόμιο που της αξίζει, με όλες τις συνοδές υποδομές και τα έργα που απαιτούνται. Για να μην χάνονται τα χρόνια εις βάρος της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης, εξαιτίας της ανικανότητας και της αδιαφορίας της Κυβέρνησης της ΝΔ.».

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρης Μαμουλάκης βρέθηκε ξανά την Τρίτη 1/7 στο Καστέλι και τον λόφο Παπούρα, όπου ενημερώθηκε για όλα τα τελευταία δεδομένα. Επίσης, κατέθεσε ως Αναφορά προς την Υπουργό Πολιτισμού επιστολή του Τοπικού Παρατήματος Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, με την οποία τονιζόταν η ανάγκη ότι το μνημείο της Παπούρας πρέπει να προστατευτεί, να συντηρηθεί και να αναδειχτεί σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, ως Αναφορά προς την Υπουργό Πολιτισμού.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι στις 23/6 είχε συζητηθεί στη Βουλή η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο Χάρης Μαμουλάκης προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών με θέμα τον θολό ορίζοντα και τις καθυστερήσεις στο έργο της κατασκευής του νέου αεροδρομίου. Ο Χάρης Μαμουλάκης είχε ζητήσει τότε σαφείς απαντήσεις σχετικά με το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου, την τελική ημερομηνία παράδοσής του, ποια συμπληρωματικά έργα από αυτά που έχουν επισημάνει οι τοπικές αρχές ως προαπαιτούμενα πρόκειται να υλοποιηθούν και ποιος είναι ο ορίζοντας ολοκλήρωσής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

