Μανώλης Συντυχάκης: Ο ΒΟΑΚ οδηγεί στην οριστική διχοτόμηση της ενότητας του Ηρακλείου

O νέος ΒΟΑΚ σχεδιάζεται, κατά παραγγελία των tour – operators, των μεγαλοξενοδόχων και των κατασκευαστικών εταιρειών, για τα κέρδη τους, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ Μνώλης Συντυχάκης.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Φτιάχνουν έναν ΒΟΑΚ, μετά από 50 σχεδόν χρόνια εγκληματικής αδιαφορίας όλων των κυβερνήσεων, αφού έχουν χάσει την ζωή τους ή έχουν μείνει ανάπηροι, βαριά τραυματισμένοι, χιλιάδες άνθρωποι. Πρόκειται για έναν ΒΟΑΚ που δεν θα καλύπτει τις ανάγκες ασφαλούς μετακίνησης από την μία πλευρά της Κρήτης έως την άλλη, δεν θα είναι λειτουργικός. Είναι φανερό, ότι ο νέος ΒΟΑΚ σχεδιάζεται, κατά παραγγελία των tour - operators, των μεγαλοξενοδόχων και των κατασκευαστικών εταιρειών, για τα κέρδη τους. Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Κρήτη. Διχοτομεί τρεις πόλεις, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Θα εγκλωβίζει τους κατοίκους, χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φυσικών καταστροφών, ενώ θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αντιπλημμυρική θωράκιση» επεσήμανε κατά τη διάρκεια σύσκεψης του δημάρχου Ηρακλείου, Αλ. Καλοκαιρινού για τον ΒΟΑΚ, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης.

Σε ότι αφορά το Ηράκλειο, είπε ο Μ. Συντυχάκης, «ο ΒΟΑΚ οδηγεί στην οριστική διχοτόμηση της ενότητας του Ηρακλείου, προβλέποντας απλές εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Δεν εξετάστηκε καθόλου η λύση της υπογειοποίησης της παράκαμψης Ηρακλείου που θα αποκαθιστούσε την ενότητα της πόλης, θα μετέτρεπε ολόκληρο τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ σε δημοτικό δρόμο και θα έλυνε μακροπρόθεσμα το πρόβλημα της ταλαιπωρίας στις αστικές μετακινήσεις. Απορρίφθηκαν όλες οι προτάσεις που θίγουν τη διχοτόμηση του Ηρακλείου από το ΒΟΑΚ, βόρεια και νότια, προκαλώντας απερίγραπτη ταλαιπωρία στις αστικές μετακινήσεις των εργαζομένων όλου του Πολεοδομικού συγκροτήματος (Ηράκλειο - Γάζι). Σε αυτόν τον σχεδιασμό που έχει κριτήριο τα συμφέροντα και τα κέρδη των λίγων, καμιά τύχη δεν έχουν οι ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων για ασφαλή μετακίνηση!

Αν πράγματι το κριτήριο ήταν η κάλυψη των ασφαλών μετακινήσεων κατοίκων και τουριστών και όχι το κέρδος των παραχωρησιούχων ή οι "δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας" που φροντίζει να μας υπενθυμίζει η κυβέρνηση, κάθε λίγο και λιγάκι, τότε το κόστος κατασκευής δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο, ούτε να χαρακτηρίζεται ως "μαξιμαλισμός", ένα ασφαλές, σύγχρονο οδικό δίκτυο σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού, που να καλύπτει πρωτίστως τις ανάγκες των κατοίκων του και των δραστηριοτήτων του».

Καταλήγοντας, ο βουλευτής του ΚΚΕ απηύθυνε κάλεσμα προς το λαό της Κρήτης να παλέψει «για ένα νέο αυτοκινητόδρομο με την αποκλειστική ευθύνη του κράτους, χωρίς διόδια, χωρίς πρόσθετη φορολογία και παραχωρήσεις σε ιδιώτες, που να εντάσσεται σε έναν συνολικό ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έξω από τη λογική κόστους - οφέλους, για ένα ασφαλές, ενιαίο, δημόσιο και δωρεάν οδικό δίκτυο, που θα εξυπηρετεί τις οικονομικές, παραγωγικές, ψυχαγωγικές ανάγκες των Κρητικών, από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία, από τον Βορρά μέχρι τον Νότο».

Αξίζει να σημειωθεί πως από την συζήτηση -κατά τη διάρκεια της «ενημερωτικής» σύσκεψης - αποδείχτηκε για ακόμα μια φορά η ανάγκη του λαού της Κρήτης για ασφαλείς μεταφορές αντιμετωπίζεται ως κόστος από το επιλεκτικά ανίκανο αστικό κράτος και θυσιάζεται στον βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Άλλωστε ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η συζήτηση για το ζήτημα των διοδίων, με τον κυβερνητικό βουλευτή Μ. Σενετάκη και τον αντίστοιχο του ΣΥΡΙΖΑ Χ. Μαμουλάκη να θέτουν ως δεδομένο την ύπαρξη διοδίων για να υπάρχει η απαραίτητη κερδοφορία των κατασκευαστικών ομίλων. Ειδικότερα, ο βουλευτής της ΝΔ μίλησε για «σκιώδη» διόδια που θα πληρώνει το ο φορολογούμενος για να μην χάνει έσοδα η εταιρεία παραχώρησης ενώ ο Χ. Μαμουλάκης έκανε λόγο για ... κακή χωροθέτηση διοδίων εντός του αστικού ιστού.

