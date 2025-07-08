Κρήτη: Τραυματίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία - Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
φαράγγι Πλατανίων
clock 15:33 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Γερμανίδα τουρίστρια ηλικίας 63 ετών τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή στο Φαράγγι Πλατανίων, του Δήμου Αμαρίου  σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος μάζι με την ΕΜΑΚ έφτασαν έγκαιρα στο σημείο ώστε να απεγκλωβίσουν την τραυματισμένη γυναίκα.

Οι διασώστες κατάφεραν να την προσεγγίσουν και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ όπου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

