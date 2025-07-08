Η Τουρκία αγοράζει άλλα δύο πλωτά γεωτρύπανα και στέλνει το ένα στη Λιβύη

Η τουρκική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία TPAO φέρεται να αγόρασε δύο νέα πλωτά γεωτρύπανα από τη Νορβηγία για έρευνες φυσικού αερίου σε βαθιές θάλασσες.

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, το ένα από αυτά θα χρησιμοποιηθεί στη Λιβύη και το άλλο στα ανοικτά των ακτών του Τάσουτζου στη Μερσίνα της νότιας Τουρκίας.

Την είδηση δημοσιεύει ο ειδικευμένος σε ναυτιλιακά θέματα δικτυακός τόπος HaberDenizde.com, σύμφωνα με τον οποίο τα πλωτά γεωτρύπανα με την ονομασία West Draco και West Dorado ανήκαν στο στόλο της νορβηγικής Eldorado Drilling και θα τεθούν πλέον σε υπηρεσία μαζί με τα υπόλοιπα τέσσερα πλωτά γεωτρύπανα του στόλου της TPAO.

Η TPAO φέρεται να κατέβαλε 245 εκατ. δολάρια για καθένα από τα δύο πλοία, τα οποία, αφού μεταφερθούν στην Τουρκία, θα περάσουν αρχικά από στάδιο συντήρησης και ελέγχου και στη συνέχεια θα αποσταλούν στις περιοχές όπου θα αναλάβουν δράση.

Η Τουρκία διαθέτει ήδη τέσσερα πλωτά γεωτρύπανα που φέρουν τις ονομασίες: Fatih, Yavuz, Kanuni και Abdulhamid Han.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

