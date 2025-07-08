Μητσοτάκης: Aποφασισμένος να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας

Βίντεο με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία ανήρτησε στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος δηλώνει «εξίσου αποφασισμένος» να τιμήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών για μια «πιο ισχυρή Ελλάδα» και για μια «μια καλύτερη ζωή για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα»

Τον Ιούλιο του 2019 με εμπιστευθήκατε ως Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Έξι χρόνια μετά εξακολουθώ να υπηρετώ με όλες μου τις δυνάμεις έναν στόχο: μία Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη. Και μια καλύτερη ζωή για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. pic.twitter.com/OuYk07BJiR — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 8, 2025

«Βλέπω αυτή τη φωτογραφία από την πρώτη ορκωμοσία, ακριβώς πριν από 6 χρόνια. Τα μαλλιά μπορεί να γκρίζαραν, αλλά είμαι πιο έμπειρος και σίγουρα εξίσου αποφασισμένος να τιμήσω την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλατε» ξεκινά στο βίντεό του ο πρωθυπουργός.

«Στις 8 Ιουλίου 2019 μου εμπιστευτήκατε τη θέση του πρωθυπουργού της Ελλάδας και κάθε ημέρα στο γραφείο αυτό θυμάμαι, πόσο ευγνώμων είμαι και πόσο βαριά είναι η ευθύνη. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά, ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, ο κόσμος έγινε πιο ασταθής και πιο επικίνδυνος, η Ελλάδα όμως έγινε καλύτερη, η οικονομία αναπτύσσεται δυναμικά, δημιουργήθηκαν μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας, τα παιδιά μας δεν φεύγουν πια από την πατρίδα αλλά επιστρέφουν στην Ελλάδα, οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται συνέχεια, τα έσοδα από την ανάπτυξη, αλλά και από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, γίνονται μέτρα στήριξης για όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ψηφιοποίηση του κράτους βελτιώνει την καθημερινότητά μας και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα» προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης.

Διαβεβαιώνει, δε, ότι «στην καρδιά και το μυαλό μου βρίσκονται πάντα οι προσδοκίες, οι προτροπές, οι ελπίδες των πολλών ανθρώπων που συνάντησα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Ξέρω ότι χρειάζονται να αλλάξουν πολλά ακόμα στην πατρίδα μας και γι' αυτά θα συνεχίσω να παλεύω»

«Παίρνω δύναμη από τις στιγμές που όλοι οι Έλληνες νιώσαμε υπερήφανοι. Από τη διεθνή αναγνώριση της προόδου που έχουμε κάνει αλλά θυμάμαι και τις δύσκολες στιγμές, τις τραγωδίες που μας γέμισαν πόνο, κρίσεις που μας δοκίμασαν, δεν αποφεύγω την ευθύνη, είμαι πάντα εδώ, προσπαθώντας για το καλύτερο. Αυτό τον στόχο θα συνεχίσω να υπηρετώ με όλες μου τις δυνάμεις: Μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη, και μια καλύτερη ζωή για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα και θα το πετύχουμε σταθερά, βήμα-βήμα» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

