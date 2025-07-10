Κρήτη: Συνελήφθη 18χρονος διακινητής για τη καραβιά με τους 45 μετανάστες στη Γαύδο

Συνελήφθη ένας 18χρονος Σουδανός από τις Λιμενικές Αρχές ως ο διακινητής της καραβιάς των 45 μεταναστών που εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (09.07) νότια της Γαύδου. Ο 18χρονος μετέφερε παράνομα τους αλλοδαπούς στην Κρήτη από το Τομπρούκ Λιβύης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Αναφορικά με τον εντοπισμό σαράντα πέντε (45) αλλοδαπών, τις μεσημβρινές ώρες χθες, νότια της Γαύδου, συνελήφθη ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) ως ο διακινητής των υπολοίπων, ο οποίος τους μετέφερε από το Τομπρούκ Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο 18χρονος, συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 ¨Διευκόλυνση¨ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023 σε συνδυασμό με το άρθρο 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Κρήτη - Μεταναστευτικό: Στα όρια τους οι λιμενικοί - Ζητούν άμεση ενίσχυση πριν να είναι αργά

Κρήτη: Δομές φιλοξενίας μεταναστών - Τι εξετάζεται από την Κυβέρνηση