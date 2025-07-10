ΤΕΤ.15 Απρ 2026 15:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Συνελήφθη 18χρονος διακινητής για τη καραβιά με τους 45 μετανάστες στη Γαύδο
χειροπέδες
clock 10:20 | 10/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνελήφθη ένας 18χρονος Σουδανός από τις Λιμενικές Αρχές ως ο διακινητής της καραβιάς των 45 μεταναστών που εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (09.07) νότια της Γαύδου. Ο 18χρονος μετέφερε παράνομα τους αλλοδαπούς στην Κρήτη από το Τομπρούκ Λιβύης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Αναφορικά με τον εντοπισμό σαράντα πέντε (45) αλλοδαπών, τις μεσημβρινές ώρες χθες, νότια της Γαύδου, συνελήφθη ένας 18χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) ως ο διακινητής των υπολοίπων, ο οποίος τους μετέφερε από το Τομπρούκ Λιβύης στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Ο 18χρονος, συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 ¨Διευκόλυνση¨ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023 σε συνδυασμό με το άρθρο 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - Μεταναστευτικό: Στα όρια τους οι λιμενικοί - Ζητούν άμεση ενίσχυση πριν να είναι αργά

Κρήτη: Δομές φιλοξενίας μεταναστών - Τι εξετάζεται από την Κυβέρνηση

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σύλληψη Διακινητής Μεταναστών
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis