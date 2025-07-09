Κρήτη: Αλλεπάλληλες συλλήψεις διακινητών για τα κύματα μεταναστών που φτάνουν στο νησί

Απανωτές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών από το Λιμενικό και τη FRONTEX έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες, με τις Αρχές να εντοπίζουν εκατοντάδες αλλοδαπούς και να προχωρούν σε 9 συλλήψεις διακινητών. Οι αφίξεις αφορούν νότια των Καλών Λιμένων, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου και στην παραλία του Τσούτσουρα.

Αναλυτικότερα, για την επιχείρηση διάσωσης 442 αλλοδαπών που στήθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου το πρωί της Κυριακής (06.07) νότια των Καλών Λιμένων, συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί, ηλικίας 30, 35, 35, 30 και 30 ετών (4 υπήκοοι Αιγύπτου και 1 υπήκοος Σουδάν) ως οι διακινητές.

Η ανακοίνωση από το Λιμενικό:

Αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση 442 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 45 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων, τις πρώτες πρωινές ώρες την 06-07-2025, συνελήφθησαν από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πέντε (05) αλλοδαποί, ηλικίας 30,35,35,30 και 30 ετών (4 υπήκοοι Αιγύπτου και 1 υπήκοος Σουδάν) ως οι διακινητές των υπολοίπων. Οι αλλοδαποί είχαν αποπλεύσει από την περιοχή Τομπρούκ Λιβύης τις βραδινές ώρες την 05-07-2025 και είχαν καταβάλει χρηματικά ποσά μεταξύ 3.000€ με 4.500€ για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Οι διακινητές συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 ¨Διευκόλυνση¨ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5079/2023 σε συνδυασμό με το άρθρο 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨ και το άρθρο 45 του Π.Κ. ¨Συναυτουργία¨. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης , όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

Τρείς άνδρες ηλικίας 18, 24 και 31 ετών με καταγωγή από την Αίγυπτο, βρίσκονται στα χέρια των αρχών ως διακινητές του περιστατικού που σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου με τον εντοπισμό 270 ατόμων στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση:

Τις πρώτες πρωινές ώρες την 07-07-2025, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων από Πλοίο της δύναμης FRONTEX, για τον εντοπισμό και τη διάσωση διακοσίων εβδομήντα (270) αλλοδαπών επιβαινόντων σε αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Με τη συνδρομή ενός Περιπολικού σκάφους (ΠΛΣ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενός Ναυαγοσωστικού σκάφους (Ν/Γ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όλοι οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στο λιμάνι ¨ΤΗΓΑΝΙ¨ Παλαιόχωρας και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, με τη συνοδεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής. Οι αλλοδαποί είχαν αποπλεύσει από την περιοχή Τομπρούκ Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Από τo Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 31, 24 και 18 ετών (υπήκοοι Αιγύπτου), οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των υπολοίπων, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν.3386/05 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 ¨Διευκόλυνση¨, του άρθρου 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨ σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. ¨Συναυτουργία¨.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Χανίων αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίση

Συνελήφθη 22χρονος διακινητής για την παράνομη μεταφορά 32 μεταναστών χθες το πρωί (08.07) στην παραλία του Τσούτσουρα.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα:

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου για την αποβίβαση ικανού αριθμού αλλοδαπών επιβαινόντων σε πνευστή λέμβο στην παραλία ¨ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ¨ του Δήμου Μίνωα Πεδιάδος. Στελέχη του Α.Τ. Μίνωα Πεδιάδος εντόπισαν στην ακτή τριάντα δύο (32) αλλοδαπούς (30 άνδρες και 02 ανήλικους), οι οποίοι οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου καλά στην υγεία τους. Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκε ένας 22χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αιγύπτου) ως ο διακινητής των υπολοίπων και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση», και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση». Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 05-07-25 από τις ακτές Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα το ποσό των 250.000 γκίνε Αιγύπτου έκαστος. Η λέμβος μεταφοράς των αλλοδαπών κατασχέθηκε.

