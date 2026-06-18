Κρήτη: Μειώθηκαν οι θάνατοι τους πρώτους μήνες του 2026

Σημαντική μείωση των θανάτων καταγράφηκε στην Κρήτη κατά τις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Συγκεκριμένα, στην περιφέρεια της Κρήτης σημειώθηκαν 101 λιγότεροι θάνατοι σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 , κατατάσσοντάς την ανάμεσα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη μείωση στη χώρα.

Αντίστοιχα, σε πανελλαδικό επίπεδο, το διάστημα από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 5 Απριλίου 2026 καταγράφηκαν συνολικά 35.604 θάνατοι (18.088 άνδρες και 17.516 γυναίκες), έναντι 36.393 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η διαφορά αντιστοιχεί σε 789 λιγότερους θανάτους ή ποσοστιαία μείωση 2,2%.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο θετική σε σύγκριση με τον μέσο όρο της εξαετίας 2020-2025, καθώς οι θάνατοι εμφανίζονται μειωμένοι κατά 2.461 περιπτώσεις ή 6,5%.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Αττική με 349 λιγότερους θανάτους, στη Θεσσαλία με 163 και στην Κρήτη με 101. Αντίθετα, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 95.

Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε στις ηλικίες 85-89 ετών, ενώ η σημαντικότερη αύξηση εντοπίστηκε στην ομάδα 40-44 ετών.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν μια γενικότερη τάση αποκλιμάκωσης της θνησιμότητας κατά το πρώτο μέρος του 2026, με τις περισσότερες περιφέρειες της χώρας να παρουσιάζουν χαμηλότερους αριθμούς θανάτων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

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