Κρήτη: "Κοκτέιλ" αφρικανικής σκόνης και υψηλών θερμοκρασιών - Σχεδόν 34°C στα Χανιά

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρέμενε η θερμοκρασία σήμερα Παρασκευή (16/05) με τον υδράργυρο να φτάνει στα Χανιά τους 33.8 βαθμούς.

Οι 8 υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο νησί δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Image

Πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη - Σχεδόν 1000 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ήταν πολύ υψηλές σήμερα (16/05) στην Κρήτη. Ο σταθμός ποιότητας αέρα που λειτουργεί από το Meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Δημαρχείο Ρεθύμνου (ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Καιρικών Συνθηκών Ρεθύμνου) κατέγραψε το μεσημέρι της Παρασκευής συγκεντρώσεις που προσέγγισαν τα 980 μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο

Image

Πολύ αυξημένες ήταν και οι συγκεντρώσεις σωματιδίων και στο δεύτερο σταθμό ποιότητας αέρα που λειτουργεί από το Meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Αδελε (ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Καιρικών Συνθηκών Ρεθύμνου) κατέγραψε το μεσημέρι της Παρασκευής συγκεντρώσεις που προσέγγισαν τα 984 μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο

Image

Σύνταξη άρθρου: Κ. Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Συστάσεις προς τον πληθυσμό για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω της αφρικανικής σκόνης

Υπέρβαση του μέσου όρου αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10) παρατηρείται λόγω της αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, όπως προκύπτει από τα μοντέλα πρόβλεψης του δικτύου «ΣΧΕΔΙΑ» της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το υπουργείο Υγείας, με εγκύκλιό με θέμα «Συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10)», συστήνει προς τα άτομα αυξημένου κινδύνου και τον γενικό πληθυσμό τα εξής μέτρα:

Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς και παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου, ενώ άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα.

Για το γενικό πληθυσμό συστήνεται σε κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση- δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το Κίεβο ζητά διάσκεψη κορυφής Πούτιν με Ζελένσκι - Συμφωνήθηκε ανταλλαγή αιχμαλώτων

Αρκαλοχώρι: Ζητούνται επιπλέον κονδύλια για τη κατεδάφιση επικίνδυνων σπιτιών