Κρήτη - καιρός: Ήλιος και μελτέμια "σβήνουν" τα σενάρια κακοκαιρίας

Ενώ η πρόσφατη καιρική αστάθεια έπληξε με έντονες καλοκαιρινές μπόρες και τοπικές καταιγίδες αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, η Κρήτη φαίνεται να "ψηφίζει" σταθερά καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το σκηνικό στο νησί παραμένει απολύτως αιθριόδοξο, χωρίς κανένα ίχνος από το κύμα κακοκαιρίας που απασχόλησε την υπόλοιπη χώρα.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη δεν θα είναι οι ομπρέλες, αλλά οι ισχυροί άνεμοι.

Image

Τα παραδοσιακά καλοκαιρινά μελτέμια έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, με τους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο να πνέουν με εντάσεις που θα αγγίξουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η επικράτηση των ενισχυμένων αυτών ανέμων, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία, έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές της Πολιτικής Προστασίας.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών για το νησί παραμένει σταθερά στην κατηγορία 3 (υψηλή), με τους αρμόδιους φορείς να εφιστούν την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών και των επισκεπτών, αποφεύγοντας κάθε είδους ύποπτη δραστηριότητα στην ύπαιθρο.

Όσον αφορά τον υδράργυρο, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε άκρως συμβατά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πλήρη ηλιοφάνεια, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 29 και 31 βαθμών Κελσίου, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις στις παραλίες – με προσοχή πάντα στα βόρεια παράλια λόγω των κυμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θρίλερ στα Χανιά: Εξαφανίστηκε ο Σκοπιανός ενοικιαστής της Σταυρούλας – Ήταν ο βασικός ύποπτος!

Ηράκλειο: Ανυποχώρητοι οι κάτοικοι στους Αθανάτους - Έκλεισαν το δρόμο – Φωνάζουν "Όχι" στη δομή μεταναστών