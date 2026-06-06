Κρήτη: Φυλάκιση και πρόστιμο δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε ιδιοκτήτη αλόγου που το βασάνισε μέχρι θανάτου

Tο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 3.800 ευρώ επιπλέον του διοικητικού ύψους 33.000 ευρώ, σε ιδιοκτήτη αλόγου το οποίο κατέληξε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία το 2021, όταν εθελοντές φιλοζωικού σωματείου εντόπισαν το άλογο, τον «Άτλαντα», σε χωράφι, δεμένο με σχοινί, υποσιτισμένο, με κομμένο πόδι και συνεχή αιμορραγία.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, «το ζώο κατέληξε καθώς η μακρόχρονη παραμέλησή του οδήγησε σε εξάπλωση της μόλυνσης και ανακοπή».

Στη δίκη παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), με συνήγορο η οποία επεσήμανε ότι ο βασανισμός των ζώων είναι αποτρόπαια πράξη, δείκτης σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχικών διαταραχών και επικείμενης διανθρώπινης βίας.

Η Ομοσπονδία σε ανκοίνωσή της υπενθυμίζει ότι «στη χώρα μας η κακοποίηση και ο βασανισμός των ζώων δεν αποτελούν πλέον ιδιωτική υπόθεση, αλλά σοβαρό ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με βαριές ποινές και υψηλά χρηματικά πρόστιμα. Η εγκατάλειψη, ο βασανισμός, η κακή μεταχείριση και η θανάτωση ζώων διώκονται ποινικά».

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