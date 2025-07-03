Κρήτη: Εντοπίστηκαν 19 φυτείες κάνναβης - Συνελήφθη ένας 48χρονος

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι ενός 48χρονου άνδρα στον Μυλοπόταμο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 φυτείες με 147 δενδρύλλια κάνναβης.

Όταν αστυνομικοί του τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου σε συνεργασία με

αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, πραγματοποίησαν έρευνα στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, εντόπισαν 19 φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στις οποίες καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά εκατόν σαράντα επτά δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως δύο μέτρα.

Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα, προέκυψε ότι μία εκ των προαναφερόμενων φυτειών δενδρυλλίων κάνναβης, αποτελούμενη από δύο χώρους στου οποίους καλλιεργούνταν συνολικά τέσσερα (4) δενδρύλλια κάνναβης ανήκει στον

48χρονο ο οποίος και συνελήφθη. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπολοίπων δραστών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

