Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Προχωράνε οι διαδικασίες για το νέο κτίριο Κέντρου Υγείας Μοιρών

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης σε συνέχεια κοινοβουλευτικών του παρεμβάσεων και επαφών του με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Υγείας και της 7ης ΥΠΕ πληροφορήθηκε ότι, εκδόθηκε η απόφαση σκοπιμότητας της μελέτης ανέγερσης Νέου Κέντρου Υγείας Μοιρών.

Πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο έργο για την τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου του αυξημένου πληθυσμιακού φόρτου εξυπηρέτησης και των ζητημάτων στατικής ανεπάρκειας που παρουσιάζει το υφιστάμενο κτίριο.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ανέγερση νέου κτιρίου.

Συγκεκριμένα, έχει παραχωρηθεί οικόπεδο και έχει γίνει τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης.

Επίσης, η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης εκπόνησε και ενέκρινε το αναθεωρημένο κτιριολογικό πρόγραμμα για το Κέντρο Υγείας Μοιρών, το οποίο περιλαμβάνει 1927,80m2 σε δύο στάθμες και υπόγειο του κτιρίου επιφάνειας 422,80m2.

Επιπροσθέτως, η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης προτίθεται να χρηματοδοτήσει τη μελέτη ύψους 936.585,83€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών επιβαρύνσεων και έχει αιτηθεί από το Υπουργείο Υγείας την έκδοση απόφασης σκοπιμότητας για το συγκεκριμένο έργο, με Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης.

Για τους παραπάνω λόγους ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης είχε ζητήσει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να προβεί στις άμεσες δικές της περαιτέρω ενέργειες, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση του τόσο σημαντικού αυτού έργου.

Το Υπουργείο Υγείας, πράγματι, προέβη σε απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας εκπόνησης της απαιτούμενης μελέτης, εξέλιξη η οποία είναι πολύ θετική για την παροχή πρωτοβάθμιας Υγεία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς.

