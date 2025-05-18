ΚΚΕ: Περιοδεία κλιμακίου στη μάντρα Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Την Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025, πραγματοποιήθηκε περιοδεία στη μάντρα Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου από κλιμάκιο του ΚΚΕ, με αποτελούμενο από τον βουλευτή Ηρακλείου Μανώλη Συντυχάκη και τον Δημήτρη Δουλουφάκη, δημοτικό σύμβουλο Ηρακλείου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση». Κατά την επίσκεψη, το κλιμάκιο είχε εκτενή συζήτηση με τους εργαζόμενους και συνάντηση με το ΔΣ των εργαζομένων, προκειμένου να ενημερωθεί για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της καθαριότητας.

Κατά τις συζητήσεις αναδείχθηκε το οξυμένο πρόβλημα της υποστελέχωσης στον τομέα της καθαριότητας. Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού, η εντατικοποίηση της δουλειάς, οι ελλείψεις σε εξοπλισμό και μέσα προστασίας, καθώς και η αυξημένη επιβάρυνση των εργαζομένων έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας στην πόλη και την όξυνση των προβλημάτων δημόσιας υγείας.

Το κλιμάκιο του ΚΚΕ κατήγγειλε την πολιτική των κυβερνήσεων και της δημοτικής αρχής που, αντί να προχωρούν σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προωθούν την εντατικοποίηση της εργασίας και την είσοδο εργολάβων στον τομέα της καθαριότητας. Τονίστηκε πως η πολιτική αυτή, που αντιμετωπίζει την καθαριότητα ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα, πλήττει και τους εργαζόμενους και την ποιότητα ζωής των δημοτών.

Για αυτό το ζήτημα ο Μανώλης Συντυχάκης δήλωσε: «Το ΚΚΕ βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την άμεση κάλυψη όλων των αναγκών σε προσωπικό με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, την ενίσχυση των υποδομών και των μέσων του Δήμου και την κατάργηση κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης. Η καθαριότητα είναι υπόθεση δημόσια, κοινωνική και δεν μπορεί να παραδοθεί σε ιδιωτικά συμφέροντα.»

Τέλος, ο Δημήτρης Δουλουφάκης δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ενισχύσει τον αγώνα τους για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και σύγχρονες υπηρεσίες καθαριότητας για όλους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Επεισόδια με μολότοφ στα Εξάρχεια: Επίθεση αγνώστων κατά αστυνομικών στη Νομική

Δήμος Χερσονήσου: Ο εορτασμός 84ης επετείου της Μάχης του Κοψά (Μάχη της Κρήτης, Μάιος 1941)