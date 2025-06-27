Κάτω Ασίτες: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ζημιάς από την πυρκαγιά - Η διορία για τους παραγωγούς

Να τρέξουν προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις ζημιές λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες στις Κάτω Ασίτες θα πρέπει οι αμπελουργοί και ελαιοπαραγωγοί, με τον ΕΛΓΑ να ανακοινώσει την αναγγελία ζημιάς.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, οι παραγωγοί θα πρέπει να απευθυνθούν στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ σε Ηράκλειο και Μαλεβίζι αντίστοιχα εντός των επόμενων 15 ημερών.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάτω Ασιτών, Μιχάλη Καμπιτάκη, για τον καρπό πάνω στο σταφύλι και την ελιά αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ ενώ για το πάγιο κεφάλαιο που είναι το δέντρο και το αμπέλι, θα δοθούν οι σχετικές αποζημιώσεις μέσω ΠΣΕΑ αλλά και αυτό πάλι θα το εξετάσει ο ΕΛΓΑ, επομένως κάνοντας την δήλωση ζημιάς ο παραγωγός καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα η σχετική ανακοίνωση του ΕΛΓΑ αναφέρει τα εξής:

Για την αναγγελία ζημιάς από ΠΥΡΚΑΓΙΑ στις 23/6/2025 που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας από τον Δήμο σας στις 25/6/2025, για την Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ, σας ενημερώνουμε ότι πρέπει άμεσα & το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημέρα υποβολής της αναγγελίας, να συμπληρωθούν οι αιτήσεις ζημιάς των παραγωγών. Βάσει του Φ.Ε.Κ.1151/19-2-2024, για το φυτικό κεφάλαιο, το πάγιο κεφάλαιο (θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ) και τα αποθηκευμένα προϊόντα, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί αρχική αίτηση ζημιάς, προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΚΟΕ (εφόσον και η συγκεκριμένη αναγγελία ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα). Η δήλωση υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα, (ένα λαμβάνει ο παραγωγός, ένα μένει στο αρχείο του ανταποκριτή και ένα αποστέλλεται στο υπίμα ΕΛΓΑ).

Να ενημερωθούν οι παραγωγοί που θα υποβάλουν Αίτηση Ζημιάς Παγίου Κεφαλαίου, ότι ενισχύσεις καταβάλλονται μόνο στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που τηρούν τις προβλεπόμενες από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία διατάξεις περί νόμιμης λειτουργίας και έχουν ασφαλίσει κύρια στοιχεία της γεωργικής τους εκμετάλλευσης σε Ασφαλιστικό Φορέα για τουλάχιστον ένα από τους στατιστικά συχνότερους κλιματικά κινδύνους. Ειδικότερα για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις απαιτείται η κατοχή της Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας.

Παρακαλούμε επίσης, να μας αποσταλεί έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που να πιστοποιεί από το Βιβλίο Συμβάντων την προαναφερόμενη πυρκαγιά (συνοδευόμενη με το αίτημα σας) καθώς και το μέγεθος της, που βάσει του Φ.Ε.Κ. 1151/19-2-2024 του κανονισμού ΚΟΕ πρέπει να υπερβαίνει τα 500 στρέμματα συνολικής καμένης έκτασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα προγράμματα Κ.Ο.Ε. δεν ενισχύουν την αποκατάσταση ζημιών σε αγωγούς μεταφοράς νερού, σε ελαιόδιχτα και σε περιφράξεις κάθε τύπου.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Θρήνος για τον 41χρονο πατέρα που "έσβησε" στην άσφαλτο...

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση νεαρός που έπεσε από μεγάλο ύψος