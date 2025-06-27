Καλοκαιρινός: Η αποκατάσταση των Νεώριων θα αλλάξει τη μορφή του παράκτιου μετώπου (βίντεο)

Την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής για την ένταξη του συνόλου των Νεώριων σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου εξέφρασε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, έπειτα από την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασωτάκη και επεσήμανε την πολύ καλή συνεργασία σε μια ατζέντα η οποία ξεδιπλώνεται.

Τονίζοντας τη σημασία της ανακοίνωσης της Υπουργού Πολιτισμού για την ένταξη του συνόλου των Νεωρίων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, με χρηματοδότηση 10.100.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε: «Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανακοινώθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, μια μέρα ακριβώς μετά την κατάθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο της Προγραμματικής Σύμβασης για τα Τείχη:

Η ένταξη του συνόλου των Νεώριων σε χρηματοδότηση η οποία γίνεται μέσα την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου με τα κονδύλια τα οποία κατανέμονται από την Περιφέρεια Κρήτης. Και είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη τόσο την αξία του μνημείου, όσο και την κατάσταση του αλλά και την χρόνια υστέρηση η οποία υπήρχε. Δεν υπάρχει εν ζωή Ηρακλειώτης ο οποίος να θυμάται τα Νεώρια σε μια κατάσταση διαφορετική από αυτήν στην οποία τα βρίσκουμε σήμερα».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην ιστορία του μνημείου, στην αποκατάσταση και ένταξη νέων χρήσεων των Νεώριων, τονίζοντας: «Μπαίνουμε σε μια προσπάθεια που σε λίγα χρόνια θα αλλάξει την μορφή του παράκτιου μετώπου στο Ηράκλειο».

Υπενθυμίζεται ότι η αποκατάσταση και ένταξη νέων χρήσεων του συγκροτήματος Δυτικών Νεωρίων, της Αποθήκης Άλατος και της Δυτικής Αποθήκης, προϋπολογισμού 5.270.000,00 ευρώ, είχαν ήδη ενταχθεί στο αναθεωρημένο σχέδιο της (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου, όπως τροποποιήθηκε από τη Δημοτική Αρχή τον Οκτώβριο του 2024. Τώρα, με την ένταξη και του Ανατολικού Νεώριου και της Δεξαμενής Ζάνε, επιτυγχάνεται η ένταξη του μνημείου ως ενιαίου συνόλου, όπως έχει μελετηθεί από την ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης υπό τον καθηγητή αρχιτεκτονικής Νίκο Σκουτέλη.

Τα Νεώρια γίνονται ξανά επισκέψιμα, εντάσσονται στην καθημερινότητα της πόλης, αναβαθμίζουν δραστικά την εικόνα του ενετικού λιμανιού και προσφέρουν νέους χώρους πληροφόρησης και φιλοξενίας εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων.

