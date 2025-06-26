Hράκλειο: Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Γιώργο Χαραλάμπους είχε σήμερα Πέμπτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο κ. Χαραλάμπους, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, και του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, στο πλαίσιο ενημέρωσης για την λειτουργία του ΕΚΑΒ στο νησί, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη να εξεταστεί η ενίσχυση του με σύγχρονα, νέα, ασθενοφόρα που θα αγοραστούν με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, όπως έχει γίνει ήδη και στο παρελθόν.

Ο κ. Χαραλάμπους ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την συνεχή στήριξη του ΕΚΑΒ που στοχεύει από κοινού, όπως είπε, στην παρεχόμενη ποιοτική φροντίδα υγείας και την άρτια κάλυψη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στο νησί.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης από την πλευρά του ευχαριστώντας για την επίσκεψη και την ενημέρωση που του έκανε ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ανέφερε, ότι, η Περιφέρεια Κρήτης στο μέτρο των δυνατοτήτων της θα συνεχίσει να στηρίζει το σημαντικό κοινωνικό έργο που προσφέρει στους πολίτες το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο νησί.

Στη συνάντηση, στην Περιφέρεια, συμμετείχαν ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Κρήτης Νίκος Γιαννακουδάκης, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 Μαρία Κασωτάκη, ο υπεύθυνος γραφείου κίνησης και τομέων του ΕΚΑΒ Μανόλης Καλαιτζάκης και ο υπεύθυνος του γραφείου του Προέδρου Χρήστος Μαλτέζος.

