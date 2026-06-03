Καιρός: Καλοκαίρι στην Κρήτη - Καταιγίδες στην υπόλοιπη Ελλάδα - Η πρόγνωση του Σαββατοκύριακου

Σε τροχιά σημαντικής αλλαγής εισέρχεται το σκηνικό του καιρού, καθώς μια οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή

αναμένεται να επηρεάσει άμεσα μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα των μετεωρολόγων, η μεταβολή αυτή θα χαρακτηριστεί από γενικευμένη αστάθεια, θέτοντας τους αρμόδιους μηχανισμούς σε ετοιμότητα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά

Ένταση Φαινομένων:

Προβλέπονται ισχυρές βροχές, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και αυξημένη συχνότητα κεραυνικών πληγμάτων.

Χαλαζοπτώσεις:

Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζιού, κυρίως σε αγροτικές και ηπειρωτικές ζώνες.

Το παράδοξο με την θερμοκρασία:

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει πτώση, διατηρώντας το αίσθημα έντονης ζέστης και δημιουργώντας συνθήκες υψηλής υγρασίας.

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Οι Περιοχές που Βρίσκονται στο «Κόκκινο»

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κατά βάση τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

, με τον κύριο όγκο των καταιγίδων να εντοπίζεται στον ηπειρωτικό κορμό

της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου τα συστήματα των καταιγίδων ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση.

Οδηγίες και Πρόληψη

Λόγω της ξαφνικής εκδήλωσης των φαινομένων, οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της αιχμής των καταιγίδων. Οι οδηγοί στο οδικό δίκτυο της επαρχίας οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων και της πιθανής μειωμένης ορατότητας.

Η πρόγνωση για την Κρήτη

Στην Κρήτη

, ο καιρός κατά τη διάρκεια της οργανωμένης ατμοσφαιρικής διαταραχής (Πέμπτη 4 Ιουνίου) θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός

, με την περιοχή να επηρεάζεται σημαντικά λιγότερο από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα.

Ειδικότερα

Αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Μια περιορισμένη αστάθεια

θα αναπτυχθεί τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αποκλειστικά στα ορεινά τμήματα

, όπου θ' αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Θερμοκρασία:

Ο υδράργυρος θα χτυπήσει καλοκαιρινά flat-rates, με τις μέγιστες τιμές στα πεδινά και στα βόρεια παράλια (π.χ. Ηράκλειο, Χανιά) να αγγίζουν τους 27°C έως 28°C

.

Άνεμοι:

Στα ανατολικά τμήματα (περιοχή Σητείας) και τοπικά στα νότια, θα πνέουν νότιοι/νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ

, με πρόσκαιρες ριπές που μπορεί να φτάσουν και τα 7 μποφόρ

.

Η εξέλιξη για το Σαββατοκύριακο

Η αστάθεια της ηπειρωτικής χώρας δεν θα επεκταθεί στο νησί. Από την Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς/βορειοδυτικούς και ο καιρός θα παραμείνει απόλυτα safe για παραλία και εκδρομές

, με τη θερμοκρασία σταθερά κοντά στους 28°C!

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