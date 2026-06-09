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Ηράκλειο: Στην πλατεία Ελευθερίας προσομοιωτής πτήσης F35 το Σάββατο 13 Ιουνίου
προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35
clock 18:28 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Mετά τη μεγάλη απήχηση και την αυξημένη επισκεψιμότητα από σχολεία και πολίτες στους δύο προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, που φιλοξενήθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο το Μάιο, στο πλαίσιο δράσεων της Πολεμικής Αεροπορίας με τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Παιδείας ανέλαβε πρωτοβουλία να τοποθετηθεί προσομοιωτής πτήσης F35 και στην Πλατεία Ελευθερίας, καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους δημότες να ζήσουν αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.

Έπειτα από συνεννόηση του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη με την εταιρία Daedalus AeroTech, το αίτημα έγινε δεκτό και έτσι ο προσομοιωτής πτήσης F35, θα βρίσκεται στο κιόσκι της Πλατείας Ελευθερίας το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9:00 έως τις 20:00 με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από δημότες που επιθυμούν να κάνουν εξάσκηση. 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας απευθύνει πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές από τα σχολεία του Ηρακλείου καθώς και πολίτες να συμμετέχουν στη δράση και να βιώσουν σε ένα περιβάλλον που προσομοιώνει σε ένα βαθμό τις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ιπτάμενοί μας. 

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