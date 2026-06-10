Ηράκλειο: Ούτε βήμα πίσω για τη δομή στο παλιό ΚΤΕΟ - Συναντήσεις σε Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη

Φορείς, κάτοικοι και ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου το θέμα παραπέμφθηκε στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.

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Προηγήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το παλιό ΚΤΕΟ όπου ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης εξαπέλυσε ευθείες βολές στο Υπουργείο στην επιλογή του χώρου, ζητώντας διάλογο και τεκμηριωμένη απόφαση. "Να μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα, όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί η άποψη ότι, αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα πάμε σε επίταξη", είπε χαρακτηριστικά.

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Στην Περιφέρεια Κρήτης έλαβε χώρα, με τη συμμετοχή φορέων και του δημάρχου Χερσονήσου, Ζαχαρία Δοξαστάκη, η συνάντηση για τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών και τις αντιδράσεις για την επιλογή του χώρου στο πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό. Τους συμμετέχοντες στη συνάντηση υποδέχτηκε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, ενώ παραβρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Στέλιος Βοργιάς.

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Ο αντιπεριφερειαρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο οποίος υποδέχθηκε την αντιπροσωπεία αναφέρθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο της προσεχούς Παρασκευής όπου θα συζητηθεί το φλέγον θέμα. Ο κ. Συριγωνάκης αναφέρθηκε σε σειρά λόγων τεχνικών και άλλων που κατά την άποψή του ο εν λόγω χώρος δεν είναι κατάλληλος. Ερωτηθείς μάλιστα για το τελεσίγραφο Πλεύρη ότι αν σε λίγες μέρες δεν υποδεχθεί χώρος, ο κ. Συριγωνάκης απάντησε ότι εν έτει 2026 δεν υπάρχουν τελεσίγραφα στη Δημοκρατία.

Συνάντηση των φορεών της Χερσονήσου και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Ακολούθως η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και είχε συνάντηση με τον ΓΓ Μαρία Κοζυράκη, η οποία άκουσε τις θέσεις τονίζοντας ότι η επίλυση του προβλήματος δεν μπορεί να προκύψει μέσα από συνεχείς αντιδράσεις και απορρίψεις προτεινόμενων χώρων, αλλά απαιτεί θεσμικό σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προσθέτοντας ότι το ζήτημα αφορά πρωτίστως την κεντρική πολιτική και όχι αποκλειστικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα





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