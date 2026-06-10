Ηράκλειο: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για τις αυξήσεις στη ΔΕΥΑΗ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην αντιπολίτευση του Δήμου Ηρακλείου η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΗ που θα αποφασιστεί αύριο από το Δ.Σ της Επιχείρησης και αφορά το μηνιαίο τέλος που διαμορφώνεται στα 7 ευρώ για όλες τις κατοικίες από 5,25 ευρώ αλλά και η επιβολή 1 ευρώ μηνιαίως για τα υδρόμετρα ενώ παραμένουν σταθερές, χωρίς καμία αύξηση, όλες οι χρεώσεις και οι κλίμακες κατανάλωσης νερού για το 2026.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Μιχάλης Καραμαλάκης χαρακτήρισε απαράδεκτες τις αυξήσεις λέγοντας ότι δεν μπορεί να διανοηθεί με πια λογική έγιναν. Θα πρέπει να βρει η ΔΕΥΑΗ λύσεις για το κόστος της ενέργειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημότες.

Ο κ. Καραμαλάκης ανέφερε ότι το 2024 η ΔΕΥΑΗ άντλησε 19.525.000 εκατ κυβικά νερού με το όποιο κόστος και τελικά τιμολόγησε 8 εκατ. Εάν μπορούσε να τα τιμολογήσει όλα τότε δεν θα χρειαζόταν αυξήσεις καθώς υπάρχει μεγάλη απόκλιση.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και η επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο για σένα» Μαρία Καναβάκη ανέφερε ότι οι αυξήσεις είναι στην ίδια κατεύθυνση και φιλοσοφία σε ότι αφορά την πολιτική της Δημοτικής αρχής που δεν έχει επίκεντρο τον πολίτη αλλά την αυξητική τάση παντού όπως και στα δημοτικά τέλη. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και οι αυξήσεις έρχονται σε μια εποχή με το κόστος ζωής να είναι στα ύψη.

Ο επικεφαλής της Λαικής Συσπείρωσης Δημήτρης Δουλουφάκης μιλώντας επίσης στο Ράδιο Κρήτη τόνισε ότι και στη δημοτική αρχή και στις άλες παρατάξεις υπάρχει η αντίληψη ότι το νερό είναι εμπόρευμα. Η ΔΕΥΑΗ βασίζεται στις γεωτρήσεις που είναι πανάκριβες λόγω του ρεύματος και επιβάλλουν στη ΔΕΥΑΗ να έχει οικιακό τιμολόγιο και όλα αυτά τα πληρώνει ο λαός που του φορτώνουν όλο και περισσότερα βάρη. "Καμία αύξηση στο νερό και να απαντήσουν γιατί δεν έχουμε πόσιμο νερό" επεσήμανε ο κ. Δουλουφάκης.

Πως αιτιολογεί τις αυξήσεις η ΔΕΥΑΗ

Αιτιολογώντας τις αυξήσεις η ΔΕΥΑΗ τονίζει ότι ενώ όλες οι ΔΕΥΑ της χώρας έχουν προχωρήσει σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανάλογες αναπροσαρμογές την τελευταία τριετία, η ΔΕΥΑΗ είχε διατηρήσει σταθερά τα τιμολόγιά της από το 2021. Όμως, οι σημαντικές αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και διαχείρισης, καθώς και στο κόστος αγοράς του νερού από το Φράγμα Αποσελέμη, από 0,19 ευρώ σε 0,33 ευρώ/κυβ. μ., κατέστησαν επιβεβλημένη την αναπροσαρμογή των τιμολογίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης:

Παραμένουν σταθερές, χωρίς καμία αύξηση, όλες οι χρεώσεις και οι κλίμακες κατανάλωσης για το 2026.

Το μηνιαίο τέλος γίνεται ενιαίο και διαμορφώνεται στα 7 ευρώ για όλες τις κατοικίες, από 5,25 ευρώ που ίσχυε για τα διαμερίσματα και 7 ευρώ για τις μονοκατοικίες. Για επαγγελματικούς χώρους το τέλος διαμορφώνεται από 7 στα 10 ευρώ.

Θεσμοθετείται τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου ανά μήνα που θα ανέρχεται σε 1,00 €/ υδρόμετρο και ανά μήνα και θα προορίζεται για συντήρηση-αντικατάσταση υδρομέτρων νέας τεχνολογίας.

Το τέλος αποχέτευσης από 60% που είναι σήμερα διαμορφώνεται σε 63%.

Προβλέπεται ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή περίπου 3,5% στις κλίμακες κατανάλωσης σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, για τα έτη 2027-2029.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα Κοινωνικά Τιμολόγια.

Με τα νέα δεδομένα, η ΔΕΥΑΗ διασφαλίζει τον απαιτούμενο από τον Νόμο ισοσκελισμό εσόδων – εξόδων, καλύπτει το χρηματοοικονομικό και τα άλλα κόστη παροχής υπηρεσιών (π.χ. περιβαλλοντικό κόστος), καθώς και την πρόσβασή της σε μελλοντικές χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων διαχείρισης υδάτων και λυμάτων του Ηρακλείου. Παράλληλα, καλύπτει το χρηματοοικονομικό κόστος που έχει διαταραχθεί λόγω της ¨εκτίναξης¨ του ενεργειακού κόστους και των πληθωριστικών πιέσεων που αποτυπώνονται στις μεγάλες αυξήσεις των υλικών και γενικότερα λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.

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