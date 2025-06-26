Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Αυτά ζητούν οι φορείς από το Υπουργείο - Η επιστολή τους

Να πάρει θέση σχετικά με τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης στην περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου αλλά και στην Κρήτη γενικότερα που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση στην χώρα, καλούν το υπουργείο Μετανάστευσης οι φορείς που συμμετείχαν στην πρόσφατη σύσκεψη που έγινε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για το ζήτημα αυτό, μετά από πρωτοβουλία του Κεντρικού Λιμενάρχη Ηρακλείου, Νίκου Τσομπάνη.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή των φορέων προς το υπουργείο, που όπως είχε γίνςι γνωστό θα συνταχθεί και θα αποστελλεί, προτείνεται να προχωρήσει το υπουργείο σε απευθείας σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία παροχής μεταφορικού έργου και σίτισης, λύνοντας έτσι συνολικά το πρόβλημα μεταφοράς από το νότο στο βορρά αλλά και το θέμα της σίτισης.

Τέλος, ζητείται να γίνουν γνωστές οι προδιαγραφές αλλά και οι δυνατότητες χρηματοδότησης και κάλυψης κόστους διαμόρφωσης χώρου διαχείρισης σχετική σκρίσης για την υποδοχή και την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών.

Η επιστολή των φορέων:

Image

Image

