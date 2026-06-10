Ηράκλειο: Έκανε άνω - κάτω την πτήση με την προκλητική συμπεριφορά του

Επεισοδιακή ήταν η πτήση Γενεύη - Ηράκλειο για τους επιβάτες και το πλήρωμα αεροσκάφους, που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" χθες (Τρίτη 9/6) το απόγευμα.

Ενας 30χρονος Ελβετός επιβάτης έκανε την πτήση πραγματικά αφόρητη με την προκλητική συμπεριφορά του, χωρίς να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του πληρώματος.

Τελικά ο 30χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ αερολιμένα, και με αυτό τον τρόπο οι διακοπές του ξεκίνησαν... επεισοδιακά.

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