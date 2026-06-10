ΤΕΤ.10 Ιου 2026 10:23
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Έκανε άνω - κάτω την πτήση με την προκλητική συμπεριφορά του
Αεροπλάνο
clock 09:51 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Επεισοδιακή ήταν η πτήση Γενεύη - Ηράκλειο για τους επιβάτες και το πλήρωμα αεροσκάφους, που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης" χθες (Τρίτη 9/6) το απόγευμα.

Ενας 30χρονος Ελβετός επιβάτης έκανε την πτήση πραγματικά αφόρητη με την προκλητική συμπεριφορά του, χωρίς να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του πληρώματος.

Τελικά ο 30χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ αερολιμένα, και με αυτό τον τρόπο οι διακοπές του ξεκίνησαν... επεισοδιακά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Αγωνία για την τύχη 45χρονης - Αγνοείται εδώ και 10 μέρες

Ηράκλειο: Ανήλικος παρέλαβε πακέτο με κάνναβη

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Αναβρασμός και κινητοποίηση στο παλιό ΚΤΕΟ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αεροπλάνο Πτήση Αεροδρόμιο Ηρακλείου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis