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ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Ανήλικος παρέλαβε πακέτο με κάνναβη
πακέτο
clock 09:09 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένας 18χρονος συνελήφθη επ αυτοφώρω στις Μοίρες να παραλαμβάνει πακέτο με κάνναβη χθες (Τρίτη 9/6) το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πακέτο περιείχε 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ο 18χρονος, παρέλαβε το πακέτο για λογαριασμό ενός 19χρονου, ενώ το δέμα είχε σταλεί στην Κρήτη από έναν 28χρονο.

Εκτός του 18χρονου, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. 

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