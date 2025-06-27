Χανιά: Υπεγράφη από την Μενδώνη η σύμβαση για την ανακατασκευή και ανάδειξη των Νεωρίων

Έπειτα από 40 χρόνια προσπαθειών ξεκινά ένα από τα πιο εμβληματικά έργα στην Κρήτη που θα οδηγήσει στην επάναχρηση των Ενετικών Νεωρίων.

Σήμερα υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την σταδιακή αποκατάσταση και ανάδειξη των Νεωρίων, αφού έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021- 2027» του ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 20.711.095 ευρώ.

Σε κοινή συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο Χανίων παρουσία της Υπουργού Λίνας Μενδώνη και του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης εξήρε την αμεσότητα και την ανταπόκριση του υπουργείου Πολιτισμού στα πολλά και σημαντικά αιτήματα του Δήμου Χανίων.

Είναι ευτύχημα, που η συνεργασία του υπουργείου με την Περιφέρεια αλλά και με τον Δήμο Χανίων και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, επιτρέπει την άμεση αξιοποίηση πόρων, δήλωσε η κα Μενδώνη.

Εκτός ωστόσο από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τα Ενετικά Νεώρια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά της υπουργού στο φρούριο Ιτζεδίν. Πρόκειται για ένα μνημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που παραχωρείται στο Δήμο Χανίων και επείγει η αποκατάστασή του.

Η ιστορία των Νεωρίων

Κατασκευάστηκαν τον 16ο αιώνα, όταν ο στόλος των Ενετών κυριαρχούσε στη Μεσόγειο. Την ανάγκη επισκευών του στόλου κάλυψαν τα Ενετικά Νεώρια, που είναι γνωστά και ως Αρσενάλια, από την λατινική λέξη «arsenalli», ή και ως Ταρσανάδες.

Το 1599 το συγκρότημα αποτελούνταν από 17 Νεώρια, ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησε η κατασκευή ακόμα πέντε προς τα ανατολικά του λιμανιού, των Νεωρίων του Μόρο, όπως λεγόταν ο υπεύθυνος Γενικός Προβλεπτής.

Τα Ενετικά Νεώρια ήταν μεγάλες πέτρινες κατασκευές, με αψιδωτή πρόσοψη. Ανοικτά προς την θάλασσα, ώστε να μπορούν τα πλοία να φτάνουν ως το εσωτερικό τους ανεμπόδιστα, θολοσκέπαστα και επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τοξωτά ανοίγματα στους εσωτερικούς τοίχους.

Έκλειναν με ξύλινες πόρτες, ενώ η πρόσβαση μέχρι τα Ενετικά Νεώρια γινόταν από μια μεγαλοπρεπή πύλη στο τέλος της σημερινής οδού Δασκαλογιάννη. Έχουν μήκος 50 μέτρων το καθένα, πλάτος 9 και ύψος 10 μέτρων.

Συνολικά, κατασκευάστηκαν στο παλιό λιμάνι των Χανιών 23 Ενετικά Νεώρια: 5 στο συγκρότημα του Μόρο στα ανατολικά, 17 στην βόρεια ακτή του λιμανιού και το Μεγάλο Αρσενάλι, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα, λίγο πιο δυτικά. Από τα Ενετικά Νεώρια σήμερα σώζονται επτά συνεχόμενοι θόλοι και το Μεγάλο Αρσενάλι και δύο νεώρια από το συγκρότημα του Μόρο, στο μυχό του λιμανιού.

Η θαλάσσια πρόσβαση δεν υπάρχει πια, καθώς κατασκευάστηκε η προκυμαία. Η κεντρική πύλη οδηγεί πλέον στην μια από τις δύο πλατείες που δημιουργήθηκαν μετά την κατεδάφιση των Ενετικών Νεωρίων. Ακριβώς δίπλα κατασκευάστηκε το πέτρινο κτήριο του Λιμεναρχείου των Χανίων και άλλη μια πλατεία.

