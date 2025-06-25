Νέος σταθμός στο Κολυμπάρι Χανίων - Θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση

Νέα δομή του ΕΚΑΒ για τα Χανιά ανακοινώθηκε σήμερα από τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Γιώργο Χαραλάμπους, με έδρα το Κολυμπάρι Χανίων.

Πρόκειται για σταθμό ΕΚΑΒ που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Πλατανιά και Κισσάμου, τόσο το παραλιακό μέτωπο με τις αυξημένες κατά την τουριστική περίοδο ανάγκες, όσο και την ενδοχώρα. Τον κ. Χαραλάμπους, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά στο πλαίσιο επίσκεψής του στην πόλη, συνόδευσαν ο υπεύθυνος τομέα του ΕΚΑΒ στα Χανιά, Στέλιος Βαρβαντάκης, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του οργανισμού.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, «είμαι γιατρός με εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική, χειρουργός στην ειδικότητα. Γνωρίζω πολύ καλά τον χώρο και το όραμα μου είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη την Ελλάδα, όσο γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με περισσότερους τομείς, με περισσότερους διασώστες, να στελεχώσουμε τους τομείς με νέα ασθενοφόρα, σύγχρονο στόλο και να αναπτύξουμε όλο εκείνο τον δεσμό της προνοσοκομειακής φροντίδας με την νοσοκομειακή, που είναι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών».

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, η νέα βάση του ΕΚΑΒ στο Κολυμπάρι θα στελεχωθεί άμεσα με μόνιμο προσωπικό αλλά και αύξηση των υπηρετούντων διασωστών, στο πλαίσιο των νέων προσλήψεων που αναμένονται μετά και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ΑΣΕΠ. «Έπεται και ένας επόμενος διαγωνισμός 500 διασωστών, οι οποίοι είναι για όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ στην Κρήτη θα προβλέπονται θέσεις. Είναι σημαντικό ότι πρόσφατα άνοιξε το προσοντολόγιο. Πέρα από τους αποφοίτους του ΙΕΚ ΕΚΑΒ να μπορούν να συμμετέχουν και στο επικουρικό προσωπικό και απόφοιτοι από τα ιδιωτικά ΣΑΕΚ. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα το οποίο καταφέραμε και βγάλαμε σε πέρας και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν ακόμη τέσσερις διασώστες για την περιοχή του Κολυμπαρίου, με αποτέλεσμα να μπορούμε να αναπτύξουμε τουλάχιστον τρία ασθενοφόρα, για να μπορούν να καλύπτουν όλη την περιοχή σε τρεις βάρδιες, πρωί απόγευμα και βράδυ. Ενδεχομένως πολύ σύντομα, επίσης αυτός ο αριθμός να αυξηθεί και με προσωπικό που θα ανήκει κατευθείαν στον σταθμό ΕΚΑΒ Κολυμπαρίου».

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ εξήγησε ότι το Εθνικό Κέντρο βρίσκεται σε επαφές «ώστε να μπορέσουμε να βρούμε και τον κατάλληλο χώρο για τον οποίον θα μπορέσει να δημιουργηθεί αυτός ο τομέας ΕΚΑΒ για να έχει ένα δικό του χώρο όπου θα μπορεί να ευρίσκεται πολύ κοντά στον αστικό ιστό αλλά και στο νοσοκομείο, προκειμένου να μην χάνεται χρόνος και να μπορούμε να ενεργούμε άμεσα. Όπου και όταν μας καλέσετε να μπορέσουμε να ανταποκρινόμαστε σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να σώσουμε ζωές, γιατί αυτή είναι η αποστολή μας».

Σχετικά με δημοσιεύματα σχετικά με προβλήματα που παρουσιάζονται σε ασθενοφόρα, ο κ. Χαραλάμπους είπε: «Το ΕΚΑΒ θέλω να καταλάβετε ότι δίνει καθημερινά μάχη. Αυτή η μάχη να ξέρετε ότι ανήκει στα παιδιά αυτά, τους διασώστες, τα οποία είναι πάντοτε "παρών", με πόνο ψυχής παλεύουν καθημερινά μόνο και μόνο για να προσφέρουν τα καλά τα οποία προσφέρουν. Δεν πρέπει να δημιουργούν κάποιοι μία μελανή στιγμή και να την κάνουν σημαία». Τόνισε μάλιστα πως καμία περιοχή δεν θα μείνει ακάλυπτη από την παρουσία και επέμβαση του ΕΚΑΒ και των διασωστών του, λέγοντας ότι πριν υλοποιηθεί κάθε πολιτική υγείας γίνονται μελέτες σταθμίζονται οι ανάγκες, όπως έγινε και στα Χανιά, όπου «οι ανάγκες έδειξαν ότι είναι δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για τον τομέα ΕΚΑΒ Κολυμπαρίου». Πρόσθεσε ότι θα γίνουν πολλά περισσότερα προς όφελος του πολίτη και το ΕΚΑΒ «θα συνεχίσει απρόσκοπτα την παροχή της φροντίδας που ήξερε μέχρι τώρα να παρέχει στο μέγιστο βαθμό, να καλύπτει όσο περισσότερο γίνεται πιο άμεσα τους πολίτες και εν συνεχεία ενδεχομένως θα δούμε και σε άλλες περιοχές την δημιουργία καινούργιων τομέων, όταν και εφόσον και το προσωπικό το οποίο απαιτείται θα μπορούμε να το έχουμε μόνιμα και να μην γίνεται μέσω μετακινήσεων ή οτιδήποτε άλλο».

Σχετικά με τον νέο τομέα ΕΚΑΒ Κολυμπαρίου ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής μίλησε για τα οφέλη και την ασφάλεια σε πολίτες, δημότες και επισκέπτες, τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή Πλατανιά και Κισάμου, «περιοχή που δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις την περίοδο του καλοκαιριού σε περιστατικά. Ο τομέας που δημιουργείται στο Κολυμπάρι στο μέσον της απόστασης μεταξύ Πλατανιά και Κισσάμου θα λύσει πολλά προβλήματα και στην παραλιακή ζώνη αλλά και στα χωριά της ενδοχώρας, με γρηγορότερη πρόσβαση και θεωρώ ότι θα σωθούν άνθρωποι. Το σημαντικό είναι ότι ξεκίνησε, όπως υπάρχει και η διαβεβαίωση του προέδρου του ΕΚΑΒ, η στελέχωση με προσωπικό, ώστε το ΕΚΑΒ να εργάζεται και στο Κολυμπάρι σε 24ωρη βάση. Μαζί και με τις μοτοσικλέτες οι οποίες άμεσα θα λειτουργήσουν και μπορούν να παρέμβουν γρήγορα σε περιστατικά, θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε».

Σύμφωνα με τον κ. Καλογερή, σύντομα θα επιλυθεί και το ζήτημα στάθμευσης ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί, με χώρο που θα παραχωρηθεί εντός του νοσοκομείου, ώστε να αποσυμφορηθεί η περιοχή του ΙΚΑ στα Χανιά. «Εμείς προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουμε», είπε ο κ. Καλογερής.

Τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Γιώργο Χαραλάμπους, υποδέχθηκε στο γραφείο του και ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία του δήμου με το ΕΚΑΒ, καθώς και τρόποι ενίσχυσης των υπηρεσιών επείγουσας φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή. Από μεριάς του Δήμου Χανίων προτάθηκε η λειτουργία ενός ακόμα σταθμού του ΕΚΑΒ στην περιοχή του Ακρωτηρίου, το οποίο αποτελεί και χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, με τον δήμαρχο Χανίων να δεσμεύεται να κινήσει τις διαδικασίες.

Ο δήμαρχος Χανίων εξέφρασε τη σταθερή στήριξη του δήμου στο σημαντικό έργο του ΕΚΑΒ, επισημαίνοντας τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά υγείας, ενώ ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ ενημέρωσε τον δήμαρχο για τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις στον τομέα της επείγουσας φροντίδας σε επίπεδο Κρήτης, ενώ ευχαρίστησε τη δημοτική Αρχή για την έως τώρα συνεργασία.

