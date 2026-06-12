Χανιά: Συνέντευξη Τύπου φια τα λάθη του Κτηματολογίου

Συνέντευξη Τύπου με θέμα την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, μία διαδικασία γεμάτη «αγκάθια», εκατομμύρια λάθη, ακι απώλειες περιουσιών, διοργανώνεται την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 12.00 το μεσημέρι, στο κτήριο του του Τ.Ε.Ε Τμήματος Δυτικής Κρήτης, ώστε να δοθούν απαντήσεις για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Αναλυτικά:

H Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κ. Αγάπη Μικρού και ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε Τμήματος Δυτικής Κρήτης κ. Βασίλης Κοντεζάκης σας προσκαλούν σε Συνέντευξη Τύπου με αντικείμενο την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την εν εξελίξει διαδικασία ανάρτησης των στοιχείων της Κτηματογράφησης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Η Συνέντευξη θα δοθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 στις 12.00 το μεσημέρι, στο κτήριο του του Τ.Ε.Ε Τμήματος Δυτικής Κρήτης – οδός Νεάρχου 23 Χανιά

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