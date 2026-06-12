Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη: Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 13 Ιουνίου και Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Η Αντιδήμαρχος Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
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