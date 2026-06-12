Υπογράφηκε η σύμβαση για την υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο κέντρο των Μοιρών

Ο Δήμος Φαιστού ανακοινώνει την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης του κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού».

Η σύμβαση υπογράφηκε στις Μοίρες, μεταξύ του Δήμου Φαιστού, που εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), που εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή Περιοχής Ηρακλείου κ. Κωνσταντίνο Πολυμέρη, ενώ παρών ήταν και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μοιρών κ. Γιώργος Κακουλάκης.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα της συνολικής αστικής ανάπλασης του κέντρου των Μοιρών. Με την ολοκλήρωσή του θα απομακρυνθούν οι εναέριες γραμμές και οι κολώνες ηλεκτροδότησης από το κεντρικό τμήμα της περιοχής, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εικόνα του αστικού ιστού και δημιουργώντας ένα πιο σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον.

Η υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβάλει στη βελτίωση της αισθητικής των κεντρικών δρόμων των Μοιρών, στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, στην προστασία και μεγαλύτερη αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου, στην αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση της εμπορικής και αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής.

Στη δήλωσή του, ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, ανέφερε: «Η υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου μας για την συνολική αναβάθμιση του κέντρου των Μοιρών. Πρόκειται για ένα μεγάλο και ουσιαστικό έργο υποδομής, το οποίο έρχεται να υποστηρίξει την αστική ανάπλαση και να διαμορφώσει μια νέα εικόνα για τον τόπο μας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αφήνουν ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για τους δημότες μας. Θέλω να ευχαριστήσω

όλους όσοι συνέβαλαν, ώστε να φτάσουμε στην υπογραφή αυτής της σημαντικής σύμβασης».

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