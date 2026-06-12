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GOSSIP - LIFESTYLE
Μαριόλα: "Μάλλον έχω στιγματιστεί ως «η γυναίκα του Στράτου Τζώρτζογλου» και δεν με φλερτάρουν"
μαριόλα
clock 18:00 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Σοφία Μαριόλα  θεωρεί πως έχει στιγματιστεί ως γυναίκα του Στράτου Τζώρτζογλου γι' αυτό και πιστεύει πως δεν την φλερτάρουν καθόλου.

«Δεν με φλερτάρουν καθόλου, θα έλεγα. Δεν ξέρω… Μάλλον έχω στιγματιστεί ως "η γυναίκα του Στράτου" και δεν δέχομαι φλερτ ιδιαίτερα», είπε στην εκπομπή happy day.

Ποια είναι η σχέση της με τον Στράτο Τζώρτζογλου μετά το διαζύγιό τους; «Μιλήσαμε πριν τρεις μέρες. Δεν έχουμε καθημερινή επικοινωνία, όχι. Τόσο όσο. Όποτε χρειάζεται, ό,τι νιώθει ο καθένας είναι ωραίο να λέγεται και έχουμε καλή επαφή», ανέφερε.

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