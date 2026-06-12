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GOSSIP - LIFESTYLE
Σάλος στο "Κάτι Ψήνεται": «Μην τρελαθούμε εντελώς ότι το μοσχάρι τρώγεται ωμό»:
κατί
clock 19:00 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι τηλεθεατές που παρακολούθησαν το επεισόδιο του «Κάτι ψήνεται» δεν άφησαν ασχολίαστα όσα είδαν, εκφράζοντας έντονες απόψεις στα social media. Κάποιοι τόνισαν πως είναι αδιανόητο να υπάρχει αγένεια μέσα σε ένα σπίτι, υπογραμμίζοντας ότι ο οικοδεσπότης οφείλει να είναι ευγενικός με τους καλεσμένους του.

Άλλοι, ωστόσο, στάθηκαν στο γεγονός ότι η αγένεια δεν σχετίζεται με την άρνηση κάποιου να φάει ένα πιάτο, αλλά με την προσπάθεια επιβολής συγκεκριμένων γευστικών επιλογών στους καλεσμένους.

Δείτε πως αντέδρασαν οι χρήστες του Χ: 

χ

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