Πώς θα βγάλω δίπλωμα για αυτόματο αυτοκίνητο

Η διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης για I.X. (κατηγορία Β) με αυτόματο κιβώτιο ουσιαστικά δεν διαφέρει συγκριτικά με ό,τι προβλέπεται για το χειροκίνητο. Προσθέτουν επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι πλέον δεν συνιστούν μια μικρή μειονότητα.

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει θεωρητικά μαθήματα με συνολική διάρκεια τουλάχιστον 21 ωρών, όπως και να ολοκληρώσει τουλάχιστον 25 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στις εξετάσεις οδήγησης, στην άδεια οδήγησης θα αναγράφεται ο κωδικός «078» που συνεπάγεται δικαίωμα οδήγησης αποκλειστικά αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο.

Τα δικαιολογητικά και το κόστος

Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση διπλώματος αυτοκινήτου, δηλαδή:

4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου



Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας



Πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο



Α.Φ.Μ.



Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση



Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης



Ηλεκτρονικά Παράβολα

Ακόμη, θα πρέπει να γνωρίζει τους προσωπικούς του κωδικούς TaxisNet, καθώς απαιτούνται για την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων και εγκρίσεων μέσω gov.gr.

Όσον αφορά το κόστος, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα όσο και τα προβλεπόμενα παράβολα, έρευνα των 4Τροχών κατέδειξε διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολών οδήγησης και περιοχών της χώρας. Σε γενικές γραμμές, πάντως, το συνολικό ποσό που καλείται να καταβάλει ένας υποψήφιος οδηγός για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με αυτόματο κιβώτιο διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ, χωρίς να διαφέρει από το κόστος για «παραδοσιακό» δίπλωμα.

Εφόσον ο υποψήφιος οδηγός αναζητά πρωτίστως την ευκολία στην καθημερινή μετακίνηση, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη και σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, η επιλογή διπλώματος για αυτόματο κιβώτιο μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και πρακτική λύση.

Κάθε υποψήφιος οδηγός, ωστόσο, οφείλει να γνωρίζει ότι ο κωδικός 078 αποτρέπει την οδήγηση αυτοκινήτου με χειροκίνητο κιβώτιο. Αυτό σημαίνει ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης —όπως μια επείγουσα διακομιδή σε νοσοκομείο ή η ανάγκη χρήσης ενός διαθέσιμου οχήματος που δεν είναι αυτόματο— ο κάτοχος της συγκεκριμένης άδειας δεν έχει το δικαίωμα να κάτσει πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτου με τρία πεντάλ.

πηγή: 4troxoi.gr

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