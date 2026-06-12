Υπουργείο Παιδείας: Ανακάλυψε το τέλειο κόλπο για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με... Σαββατοκύριακο!

Μπορεί να βρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαιριού, με το μυαλό μας να ταξιδεύει σε παραλίες, βουτιές και παγωτά, όμως το υπουργείο Παιδείας έκανε την κίνησή του και... «κλείδωσε» την ημερομηνία για το πρώτο σχολικό ραντεβού της χρονιάς 2026-2027.

Βάλτε υπενθύμιση στα κινητά!! Η επίσημη πρώτη, η ημέρα του παραδοσιακού αγιασμού, ορίστηκε για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026! Το πρόγραμμα της «πρώτης μέρας»

Ξεχάστε το άγχος της γεμάτης σχολικής τσάντας με το «καλημέρα».

Η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα είναι μια μέρα γνωριμίας, χαμόγελων (και ίσως λίγης πρωινής νύστας).

Image

Η τελετή: Ο αγιασμός στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά θα γίνει νωρίς το πρωί (γύρω στις 08:15), ενώ Γυμνάσια και Λύκεια θα ακολουθήσουν λίγο αργότερα (μετά τις 09:15).

Οι μαθητές θα πάρουν τα ολοκαίνουργια βιβλία τους –ιδανική ευκαιρία για να τσεκάρουν το βάρος της τσάντας– και θα μάθουν το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας.

Η πραγματική έναρξη: Τα μαθήματα και το κανονικό ωράριο θα ξεκινήσουν επισήμως από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Μην πανικοβάλλεστε, έχουμε ακόμα καλοκαίρι!Αν ακούγοντας για σχολεία νιώσατε μια μικρή μελαγχολία, σκεφτείτε το θετικά: Η 11η Σεπτεμβρίου πέφτει Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι μετά τον αγιασμό ακολουθεί αμέσως Σαββατοκύριακο για μια τελευταία, μίνι απόδραση στην παραλία, πριν το ξυπνητήρι αρχίσει να χτυπάει ανελέητα κάθε πρωί.

Για τους εκπαιδευτικούς, βέβαια, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά ελάχιστα νωρίτερα, καθώς θα πρέπει να παρουσιαστούν στα σχολεία τους την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου για να προετοιμάσουν τις τάξεις.

.Μέχρι τότε, αφήστε τις σχολικές λίστες στην άκρη, απολαύστε τον ήλιο και γεμίστε μπαταρίες!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: "Επανάσταση" στη δακοκτονία: Η επιστήμη αλλάζει τα δεδομένα στη μάχη με το έντομο