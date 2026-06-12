Προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ δημοσίευσε το Ιράν – Bloomberg: Πιθανή η υπογραφή την Κυριακή στη Γενεύη

Έντονες φαίνεται πως είναι οι διεργασίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να φαίνεται πως πλησιάζουν σε συμφωνία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι διπλωματικές διεργασίες εντείνονται ενόψει της Συνόδου Κορυφής της G7 που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα – από 15 έως 17 Ιουνίου στις γαλλικές Άλπεις- και, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, εξετάζεται η πραγματοποίηση τελετής υπογραφής στη Γενεύη την Κυριακή, εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες.

Κατά το Bloomberg, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε μνημόνιο κατανόησης και όχι σε τελική συμφωνία.

Τη Γενεύη αναφέρει και το Axios αναφέροντας ότι βρίσκονται μάλιστα σε εξέλιξη προετοιμασίες καθώς τέσσερα αεροσκάφη C-17 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχώρησαν για την Ευρώπη, μεταφέροντας εξοπλισμό για την πιθανή μετάβαση του αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, στην πόλη τις επόμενες ημέρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον ή την Τεχεράνη σχετικά με τον τόπο ή την ακριβή ημερομηνία υπογραφής, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να τονίζουν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για την αποδοχή της συμφωνίας.

Προσχέδιο συμφωνίας δημοσίευσε το Ιράν

Πάντως τα ιρανικά μέσα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σχεδίου συμφωνίας με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την ανώτερη ηγεσία του Ιράν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν αναφέρει ότι η προτεινόμενη συμφωνία με τις ΗΠΑ περιλαμβάνει δεσμεύσεις της Ουάσιγκτον να αποσύρει τις δυνάμεις της από το Ιράν και να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό στη χώρα , ενώ παράλληλα αναβάλλει τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία και δεν «πιάνει» το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

Βάσει του μνημονίου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, το Ιράν θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ εντός 30 ημερών ενώ οι ΗΠΑ αναμένεται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους στη χώρα εντός της ίδιας περιόδου.

Οι ΗΠΑ θα πρέπει επίσης να αποδεσμεύσουν τα «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια και να άρουν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο της χώρας, αναφέρει το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι παράλληλα πρέπει να δεσμευτούν για «μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν».

Η Mehr αναφέρει ακόμα ότι θα διεξαχθούν πρόσθετες διαπραγματεύσεις σε μεταγενέστερη ημερομηνία για το πυρηνικό πρόγραμμα και διάφορα οικονομικά ζητήματα, αλλά το ζήτημα του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και η υποστήριξή του προς ένοπλες περιφερειακές ομάδες που δρουν στην περιοχή δεν θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

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