Στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, προκρίθηκε το σκακιστικό τμήμα του ΟΦΗ

Μετά την κατάκτηση της 1ης θέσης στην Κρήτη και την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδος, το σκακιστικό τμήμα του ΟΦΗ, συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία και προκρίθηκε στους "8" της διοργάνωσης.

Στην φάση των 16 οι σκακιστές του ΟΦΗ, κέρδισαν την ομάδα του Σ.Ε. Βόλου, σε αγώνα μπαράζ νοκ-άουτ. Μετά απο εξαιρετική εμφάνιση, επικράτησαν με το εμφατικό 4-0, εξασφαλίζοντας πανάξια την πρόκριση στην επόμενη φάση, αυτή των «8» του θεσμού.

Με τη σκακιστική ομάδα του ΟΦΗ αγωνίστηκαν οι:

-Δημήτρης Κάσσιος.



-Γιάννης Κουβίδης.



-Γιώργος Παπιδάκης.



-Δήμητρα Αλεξανδρή.

Στην φάση των "8" ο ΟΦΗ, θα αντιμετωπίσει την ισχυρή ομάδα του Σ.Ο. Χαλανδρίου, σε μια ακόμη μεγάλη πρόκληση στην πορεία προς τη διάκριση, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.

"Θερμά συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια, το πάθος και την εξαιρετική εκπροσώπηση της ομάδας μας!" αναφέρει στην ανακοίνωση του, το σκακιστικό τμήμα του ΟΦΗ.