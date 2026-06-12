Ακύρωση κατάσχεσης ακινήτου λόγω άκυρης επίδοσης σε λάθος διεύθυνση

Το Μονομελές Πρωτοδικείο ακύρωσε την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου και την επιταγή προς πληρωμή, κρίνοντας ότι η επίδοση σε εσφαλμένη διεύθυνση κατοικίας αποτελεί θεμελιώδη δικονομική πλημμέλεια που ισοδυναμεί με ανυπαρξία επίδοσης.

Η δικαστική αυτή κρίση βασίστηκε στο γεγονός ότι ο δανειολήπτης στερήθηκε το δικαίωμα άμυνας, καθώς δεν έλαβε ποτέ γνώση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που εκκινούσε εις βάρος του. Το δικαστήριο έκρινε ότι όταν η επιταγή προς πληρωμή (η οποία αποτελεί την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης) επιδίδεται με θυροκόλληση σε ακίνητο όπου ο οφειλέτης δεν διαμένει πραγματικά, η επίδοση θεωρείται ανύπαρκτη.

Εξαιτίας της ακυρότητας της επίδοσης, το δικαστήριο έκανε δεκτή την ανακοπή του οφειλέτη. Ακύρωσε τόσο την επιταγή προς πληρωμή όσο και την επακόλουθη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του ακινήτου.Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (servicer / fund) που επέσπευδε τη διαδικασία καταδικάστηκε να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του οφειλέτη.

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