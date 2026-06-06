Φορτέτσα: «Σκαλίζω το Χθες – Ανακαλύπτω το Σήμερα»: Μια γιορτή μνήμης και κοινότητας

Εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη, τη διαγενεακή επικοινωνία και την ενίσχυση των δεσμών της τοπικής κοινωνίας διοργανώνει το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων της Φορτέτσας « Συνδεόμαστε και Δρούμε !», συνεχίζοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις δράσεις του που στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Σκαλίζω το Χθες – Ανακαλύπτω το Σήμερα», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στις 19:00, στο Πνευματικό Κέντρο και τον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας και απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η σύσφιξη των σχέσεων μέσα στην κοινότητα και η προαγωγή υγιών στάσεων ζωής μέσα από τη γνώση, τη μεταφορά εμπειριών και την κατανόηση του κοινού παρελθόντος. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, η βιωματική επαφή με την ιστορία του τόπου, με αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν δύσκολες αλλά και δημιουργικές περιόδους, συμβάλλει στη νοηματοδότηση της ζωής και ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα των πολιτών.

Image

Παράλληλα, η δράση επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της ιστορικής μνήμης στην καλλιέργεια της ταυτότητας και της συνέχειας μιας κοινωνίας, προσεγγίζοντάς την όχι ως βάρος του παρελθόντος αλλά ως πολύτιμο εργαλείο φροντίδας, πρόληψης και ενδυνάμωσης. Μέσα από τη συνάντηση διαφορετικών γενεών, οι διοργανωτές φιλοδοξούν να δημιουργήσουν έναν χώρο ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, όπου οι μεγαλύτεροι αφηγούνται, οι νεότεροι γνωρίζουν και όλοι μαζί συνδέονται με την ιστορία και τον τόπο τους.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει παρουσιάσεις, αφηγήσεις ζωής, διαδραστικά και βιωματικά εργαστήρια, παραδοσιακά παιχνίδια, εικαστικές δημιουργίες, θεατρικό παιχνίδι, χορό και τραγούδι, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια πολύπλευρη εμπειρία που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

Στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων της Φορτέτσας συμμετέχουν η 4η Κοινότητα, το Τμήμα ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. της περιοχής, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φορτέτσας, η Ενορία Αγίου Ευμενίου, σχολικές μονάδες της περιοχής και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων τους, καθώς και το ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ και το Γραφείο Πρόληψης και Ενημέρωσης Ηρακλείου του ΕΟΠΑΕ .

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Μάχη στην ΜΕΘ για τον 20χρονο μοτοσικλετιστή

"Κλειδώνει" το παλιό ΚΤΕΟ στο Κακό Όρος για δομή μεταναστών - "Σαν να έγινε πόλεμος" λένε οι Λιμενικοί για τις ροές

Σαμαράς από Ηράκλειο για νέο κόμμα: Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει